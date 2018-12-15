''Как пошло'': Седокова на фото засветила голую грудь

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова, которая сбежала в Россию, нарвалась на волну критики новым фото с оголенной грудью.
Вызывающим снимком она поделилась на своей странице в Instagram. На нем певица стоит только в солнцезащитных очках, высунув язык. Что касается груди, то она полностью обнаженная, однако фото обрезано так, что нижней части не видно.
Такая откровенность не понравилась многим подписчикам Седоковой, и они оставили осуждающие и критичные комментарии под постом.
"Хорошая мамочка", "Тупая курица", "Что-то с Аней не то. Какая-то пошлая", "Как пошло! Некрасиво и вульгарно. У тебя ведь три ребенка, задумайся!", "У Ани гормоны крышу сносят", "Та все, уже старая", "Мерзковато", — негодуют пользователи.
Вчера был такой уютный домашний вечер #thanksgiving Спасибо @yunamegre и Дима ❤️ ... И мне даже стало немного жаль, что у нас нет такой традиции. Вечер , когда за столом собирается вся большая семья и друзья, едят вкусную домашнюю еду и благодарят. Друг друга. Жизнь. Вчера наши маленькие дети, когда до них дошла очередь, поблагодарили за семью ❤️ А я подумала сейчас, почему мы не можем тут тоже устроить наш маленький день благодарности? Ведь все книги о мотивации склоняются к тому, что уметь сказать спасибо и ощутить счастье уже сейчас сегодня, осознать его - это и есть огромный шаг к успеху. Попробуем? Я благодарна за свою семью и за то, что она такая необычная, но мы все на одной волне . Благодарна судьбе, за то что в последнее время она соединят меня с совершенно потрясающими неординарными людьми, которые становятся моими близкими. Я благодарна за работу, которая даёт мне возможность каждую секунду идти вперёд . Благодарна за то, что вы дочитали этот пост до конца и за то, что касанием дарите мне свои маленькие сердечки лайки . Благодарна за то , что моя бабуля в Томске здорова. За то, что пишу сейчас этот пост и меня обнимает маленькая рука спящей Мо. Благодарна за то, что утром просыпаясь , мне есть от кого ждать Сообщения "я так скучал"... Я благодарна ❤️ А за что благодарны вы ?
Если бы вы знали, как мне часто бывает скучно. Так хочется, чтобы меня удивили. Кажется, я уже все это видела, все знаю. Кажется, я точно знаю как, зачем и сколько. Парни по умнее играют в игру на долгую. Вот берут и бьют по эго. Знают, как я возбуждаюсь, но как-то тоже не сильно работает. Я правда пытаюсь быть нормальной, но как-то не очень выходит ))) Так выпьем же за это 🍸
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Седокова блеснула не менее откровенным фото. На нем она позировала в очень вызывающем наряде, который фактически оголил ее большую грудь и стройные ноги. Снимок был сделан на съемочной площадке новогоднего выпуска комедийного шоу Comedy Club на росТВ.
Также ранее ее разнесли в сети за фото с голыми ягодицами. Седокова похвасталась репетицией с членами своего балета, которые запечатлены на снимке в слишком откровенных позах.