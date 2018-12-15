''Как пошло'': Седокова на фото засветила голую грудь

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова, которая сбежала в Россию, нарвалась на волну критики новым фото с оголенной грудью.

Вызывающим снимком она поделилась на своей странице в Instagram. На нем певица стоит только в солнцезащитных очках, высунув язык. Что касается груди, то она полностью обнаженная, однако фото обрезано так, что нижней части не видно.

Такая откровенность не понравилась многим подписчикам Седоковой, и они оставили осуждающие и критичные комментарии под постом.

"Хорошая мамочка", "Тупая курица", "Что-то с Аней не то. Какая-то пошлая", "Как пошло! Некрасиво и вульгарно. У тебя ведь три ребенка, задумайся!", "У Ани гормоны крышу сносят", "Та все, уже старая", "Мерзковато", — негодуют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Седокова блеснула не менее откровенным фото. На нем она позировала в очень вызывающем наряде, который фактически оголил ее большую грудь и стройные ноги. Снимок был сделан на съемочной площадке новогоднего выпуска комедийного шоу Comedy Club на росТВ.

Также ранее ее разнесли в сети за фото с голыми ягодицами. Седокова похвасталась репетицией с членами своего балета, которые запечатлены на снимке в слишком откровенных позах.