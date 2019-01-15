''Как подружки!'' Экс-жена и дочь Потапа восхитили сеть фото без одежды

Бывшая супруга украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая с дочерью Натальей предстали перед поклонниками в откровенных бикини.

Так, Наташа и Ирина Горовые снялись вместе во время семейного отпуска, позируя в купальниках на пляже. 41-летняя мать и 20-летняя дочь разместили одинаковые пикантные снимки на своих страницах в Instagram.

"Что мне нравится (я уверена маме тоже), так это то, что нас воспринимают как подруг или сестричек. А когда узнают, что мы мама и дочка – реакция людей бесценна", – написала некогда приемная дочь Потапа в сети.

Горовая-старшая, в свою очередь, ответила, что очень любит свою старшую дочку. Пользователи сети расхвалили звездное семейство за смелые снимки, а также за прекрасную физическую форму. Несмотря на разницу в возрасте более 20 лет, многие отметили, что обе красавицы выглядят как одногодки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ распространялись слухи о том, что Потап расстался с Ириной Горовой из-за романа с украинснкой певицей Настей Каменских. Алексей Потапенко развелся с супругой Ириной в 2017 году, после этих событий Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказывалась.

Пользователи сети неоднократно "ловили" Потапа и Каменских на совместном отдыхе. Так, в сентябре 2018 года артисты одновременно публиковали фото из Майами, штат Флорида (США). Также в августе фанаты Насти Каменских и Потапа подловили их вместе на отдыхе в Италии, а недавно певицу и рэпера заподозрили в совместых каникулах в Мексике.

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