''Как подружки!'' Экс-жена и дочь Потапа восхитили сеть фото без одежды

Бывшая супруга украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая с дочерью Натальей предстали перед поклонниками в откровенных бикини.
Так, Наташа и Ирина Горовые снялись вместе во время семейного отпуска, позируя в купальниках на пляже. 41-летняя мать и 20-летняя дочь разместили одинаковые пикантные снимки на своих страницах в Instagram.
"Что мне нравится (я уверена маме тоже), так это то, что нас воспринимают как подруг или сестричек. А когда узнают, что мы мама и дочка – реакция людей бесценна", – написала некогда приемная дочь Потапа в сети.
Горовая-старшая, в свою очередь, ответила, что очень любит свою старшую дочку. Пользователи сети расхвалили звездное семейство за смелые снимки, а также за прекрасную физическую форму. Несмотря на разницу в возрасте более 20 лет, многие отметили, что обе красавицы выглядят как одногодки.
Пару лет назад мы были в Мексике, Канкун. Все было круто: отель классный, погода супер, море тёплое и невероятно чистое. Но сегодня я посмотрела на Мексику с другой стороны) КОНЗЮМЕЛЬ Дело в том, что когда ты отдыхаешь в отеле - ты каждую страну видишь с одинаковой стороны - хороший отель, море, пляж, одинаковая еда - фуршет. Но я безумно люблю путешествовать на машине по городам. Ездить по Европе или по какой-то стране и останавливаться в местах, где тебе хочется. Заезжать в любой уголочек, в который тебе хочется. И ни от кого не зависишь. А если путешествовать как мы сейчас,на лайнере, то высаживаясь на остров обязательно заходить в локальные кафешки, гулять по городу и не идти в типичные туристические места 😅 Там очень много людей и слишком заезженные места) Сегодня мы встретили senior @realpotap , который рассказал нам много всего интересного о Мексике. Мы вместе выпили текилу, покупались, позагорали. Проехались по Каземелю, заехали на общественный пляж, где классно потусили рядом с мексиканцами 💃🏼 И конечно - текила, текила и ещё раз текила ♥️ Love u, my family ♥️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ распространялись слухи о том, что Потап расстался с Ириной Горовой из-за романа с украинснкой певицей Настей Каменских. Алексей Потапенко развелся с супругой Ириной в 2017 году, после этих событий Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказывалась.
Пользователи сети неоднократно "ловили" Потапа и Каменских на совместном отдыхе. Так, в сентябре 2018 года артисты одновременно публиковали фото из Майами, штат Флорида (США). Также в августе фанаты Насти Каменских и Потапа подловили их вместе на отдыхе в Италии, а недавно певицу и рэпера заподозрили в совместых каникулах в Мексике.
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