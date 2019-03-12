"Как плакала..." TAYANNA презентовала новую песню о личных обидах

Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) представила новую чувственную украиноязычную песню "Як плакала вона".

По словам певицы, новая аудио-работа о том, как недосказанности в отношениях и обиды могут влиять на взаимопонимание двух любящих людей. Новую песню артистка анонсировала в Instagram и на YouTube (чтобы послушать трек, доскролльте новость до конца).

TAYANNA Пресс-служба

"Бывает ли у вас такое, что вы ложитесь спать у любимого, не решив проблему, не рассказав о своей обиде? Тогда вы упорно выдавливаете из себя слезу, чтобы она капнула ему на руку, и может тогда он спросит, что случилось. Но мужчины молчат, делают вид, что ничего не происходит, молчит потому упрямый и гордый, как и ты. Относитесь ко всему проще. Лучше целуйтесь перед сном и будьте счастливы. Танцуйте!" – написала TAYANNA.

TAYANNA Пресс-служба

Автором слов и музыки выступила сама исполнительница, а саунд-продюсером –Андрей Игнатченко. Впервые песня прозвучала на сольном концерте TAYANNA, который состоялся в субботу, 9 марта в рамках программы "Фантастична жінка". Официальная премьера трека состоялась спустя три дня – 12 марта.

TAYANNA Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поп-исполнительница TAYANNA презентовала в сети новую украиноязычную песню "Очі", с которой готовилась посоревноваться за право представлять Украину на Евровидении-2019, но отказалась принимать участие в Национальном отборе.

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