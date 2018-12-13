''Как на трассе'': Ани Лорак возмутила фанатов провокационным нарядом

Скандальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото с новогодних съемок, чем вызвала шквал критики.

Снимок в довольно провокационном наряде певица опубликовала в своем Instagram. "Скоро Новый год! А как вы готовитесь к праздникам?", — написала она.

Пользователей же возмутил откровенный внешний вид певицы. "Также, как и вы, без штанов и с голыми сиськами", — ответили ей в комментариях.

Instagram Ани Лорак

"Выглядишь, как куртизанка", "Как на трассе", "Трусы и колготки в сеточку. Не очень", "Может хватит уже в трусах выступать?", — засыпали своими мыслями певицу фанаты.

В очередной раз отметили также и неестественность Лорак, которую не раз уже уличили в чрезмерном использовании услуг пластических хирургов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак неприятно удивила фанатов семейными снимками с дочерью.