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''Как на трассе'': Ани Лорак возмутила фанатов провокационным нарядом

3.9тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото с новогодних съемок, чем вызвала шквал критики.

Снимок в довольно провокационном наряде певица опубликовала в своем Instagram. "Скоро Новый год! А как вы готовитесь к праздникам?", — написала она.

Пользователей же возмутил откровенный внешний вид певицы. "Также, как и вы, без штанов и с голыми сиськами", — ответили ей в комментариях.

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''Как на трассе'': Ани Лорак возмутила фанатов провокационным нарядом

Instagram Ани Лорак

"Выглядишь, как куртизанка", "Как на трассе", "Трусы и колготки в сеточку. Не очень", "Может хватит уже в трусах выступать?", — засыпали своими мыслями певицу фанаты.

''Как на трассе'': Ани Лорак возмутила фанатов провокационным нарядом
''Как на трассе'': Ани Лорак возмутила фанатов провокационным нарядом

В очередной раз отметили также и неестественность Лорак, которую не раз уже уличили в чрезмерном использовании услуг пластических хирургов.

''Как на трассе'': Ани Лорак возмутила фанатов провокационным нарядом
''Как на трассе'': Ани Лорак возмутила фанатов провокационным нарядом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак неприятно удивила фанатов семейными снимками с дочерью.

Персона
Ани Лорак
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Santi Amonito
Santi Amonito
Не надело куек этим бля*ством заниматься "запоребриком" - вроде человек уже взрослый....?
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