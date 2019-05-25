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"Как на похороны": в сети подметили важный нюанс с финалом "Холостяк-9"

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Пользователи подметили подозрительный нюанс в платьях финалисток шоу "Холостяк-9", в котором победила Даша Квиткова.

В комментариях написали, что девушек изначально нарядили таким образом, чтобы было понятно, кого выберет главный герой Никита Добрынин.

В частности, пользователи обратили внимание, что Даша пришла на самую главную церемонию, как невеста – в светлом платье, бежевых туфлях. А Лилию Ким нарядили в черное платье и туфли в тон. Это и натолкнуло поклонников на мысль, что девушек нарядили заранее в те цвета, которые символизируют выбор и расставание.

Лилия и Даша перед церемонией

Лилия и Даша перед церемонией

Instagram @ holostyakstb

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"Не зря на нее надели такое красивое платье,она как невеста, а Лилю одели, будто она на похороны шла", "Очень красивое платье. Браво стилистам", "А что, проигравших одевают в черный, чтобы было понятно, кто уйдет? СТБ", "Когда Лиля была в черном, а Даша в белом платье, было понятно, что Даша выиграет, это сделано для красивой картинки. И когда Лиля шла туда и там стояла было видно, что она все знает", – написали в комментариях.

Никита с Дашей и Лилией на церемонии

Никита с Дашей и Лилией на церемонии

Instagram @ holostyakstb

Никита и Даша

Никита и Даша

Instagram @ holostyakstb

"Как на похороны": в сети подметили важный нюанс с финалом "Холостяк-9"
"Как на похороны": в сети подметили важный нюанс с финалом "Холостяк-9"
"Как на похороны": в сети подметили важный нюанс с финалом "Холостяк-9"
"Как на похороны": в сети подметили важный нюанс с финалом "Холостяк-9"

Как сообщал OBOZREVATEL, финальный выпуск шоу "Холостяк-9" начался с капризов девушек, и до последнего момента Добрынин делал вид, что колеблется в выборе.

Позже оба свидания завершились сценами раздевания, страстными поцелуями и объятиями в постели и джакузи.

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Читайте все новости по теме "Шоу "Холостяк-9"" на OBOZREVATEL.

Тема
Шоу "Холостяк-9"
Персона
Никита Добрынин
Место
Украина
Теги
Холостяк-9соцсети
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