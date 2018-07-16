"Как молоды мы были..." Запрещенная в Украине певица поразила раритетным снимком

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, похвасталась раритетным снимком с популярным в РФ певцом Леонидом Агутиным.

Фотографию с Леонидом, сделанную в 90-х годах, когда им обоим не было и тридцати лет, Королева разместила в своем Instagram-аккануте.

На снимке молодые Наташа и Леонид позируют в домашней обстановке. Очевидно, Наталья показала фото по случаю дня рождения Агутина. Так, российскому певцу в понедельник, 16 июля, исполняется 50 лет.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 16 Июл 2018 в 1:59 PDT

"Нашла фотографию из прошлого века , но ты знаешь жизнь нас изменила, но только в лучшую сторону! Поздравляю тебя!" - написала Королева.

Поклонники артистов были поражены раритетным снимком, о чем и написали в комментариях. Многие принялись спрашивать, в каком году было сделано фото, а также отметили, что Агутин и Королева - словно дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, ранее хотела оспорить такое решение спецслужбы и подала иск в Верховный суд, с требованием отменить табу. Суд отклонил иск Натальи.