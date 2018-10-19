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/Шоубиз

''Как это горе пережить?'' Лидер ''Нэнси'' высказался о смерти сына-музыканта

3.1т

Солист некогда популярной украинской группы "Нэнси" Анатолий Бондаренко высказался о смерти сына Сергея, который также являлся участником коллектива отца.

Как признался Бондаренко на личной странице в Instagram, он не знает, как пережить горе в семье.

"Как это горе пережить? И научиться, снова, улыбаться! Ушел мой Сын, ушел наш Друг, сказав нам всем - Счастливо оставаться! Спасибо за поддержку и добрые слова Сереже!" - написал лидер "Нэнси".

Пост музыканта активно собрал комментарии его фолловеров с соболезнованиями.

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Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. О трагедии также сообщил его отец, музыкант скончался в 4:04 утра. Позже стало известно, что причиной смерти музыканта стала внезапно развившаяся болезнь.

Сергей Бондаренко

Сергей Бондаренко

Фото: instagram.com/anatoliynensi

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, внезапная смерть участника группы "Нэнси" шокировала пользователей соцсетей.

Место
Украина
Объекты
соцсетиInstagramшоу-бизнесмузыка
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