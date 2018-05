Как дуэт 2Cellos превратил ДК "Украина" в танцпол: репортаж

"Сходите и гляньте на них вживую. Не помню, доводилось ли наблюдать что-то столь захватывающее с момента, когда в 60-х я увидел Джими Хендрикса", Элтон Джон

Жизнь - настолько непредсказуемая штука, что порой приходится лишь гадать, кто и по какому принципу собирает воедино пазлы человеческих судеб. При этом довольно часто самый яркие образы общей картины принадлежат как раз тандемам несовместимых на первый взгляд элементов.

Так в 2000-х двум хорватским виолончелистам Луке Шуличу и Степану Хаусеру предрекали феноменальные карьеры в области классической музыки. Первый к тому времени заканчивал Королевскую музыкальную академию в Лондоне, второй - не менее престижный Королевский колледж в Манчестере. Студенты неоднократно оказывались соперниками в рамках различных конкурсов, и каждое из учебных заведений видело в своем ученике лидера и будущего метра высоких жанров.

Вне стен ВУЗов музыкантов ждали новые успехи: авторитетные награды и концерты в самых крупных лондонских залах. За достижениями Шулича и Хаусера наверняка пристально следили их наставники, однако вряд ли кто-либо из них мог предугадать, что два светила классики уже спустя несколько лет соберутся в одной студии, чтобы рвать безбожно свои смычки хитами Майкла Джексона, AC/DC и Nirvana, а тем самым собирать многотысячные залы по всему миру и миллионные рейтинги в YouTube.

В воскресенье, 27 мая, Лука Шулич и Степан Хаусер, впоследствии назвавшие себя просто 2Cellos ("2 Виолончели"), впервые выступили с концертом в Киеве. Несмотря на популярность дуэта и сотрудничество с самим Элтоном Джоном, заявленный в афишах ДК "Украина" вызвал сперва сомнения. Впрочем, не осталось от них и следа уже на ступенях Дворца культуры, где за десять минут до старта все еще толпились зрители.

Зал, рассчитанный на три с лишним тысячи мест, оказался полным на всех его уровнях, с трудом можно было отыскать пустое кресло даже по углам, откуда музыкантов стоило разглядывать разве что в бинокль. К слову, расстраиваться по этому поводу зрителям на самых дальних местах не пришлось, так как уже спустя час ДК "Украина" превратился в сплошную фан-зону и танцпол, где сидеть не было ни желания, ни смысла.

Дуэт в сопровождении небольшого оркестра отыграл полуторачасовую программу, разделенную на две части, раскрыв всю красоту того симбиоза классической музыки и современных хитов, который прославил 2 Cellos на весь мир. Зал утопал в красках визуальных эффектов под хорошо знакомые саундтреки из "Титаника", "Игры престолов" и "Крестного отца", совершенно по-новому звучали композиции Ханса Циммера, ставшие визитными карточками фильмов "Гладиатор" и "Начало".

Между песнями Шулич и Хаусер общались с публикой и отпускали шуточки друг о друге, принимали из рук поклонников цветы и передаривали их женщинам в первых рядах.

Еще через несколько композиций музыканты поблагодарили зрителей за терпение и заявили, что не станут играть более медленных треков.

После яркого барабанного соло их коллеги по сцене дуэт зарядил знаковый для 2Cellos "Smooth Criminal", а вслед за ним пустился во все тяжкие. С криками "Вы хотите еще? Вы хотите услышать рок?" Шулич и Хаусер поднимали зрителей с мест бойкими хитами The Rolling Stones, Nirvana, AC/DC, не переставали удивлять популярными "Despacito" и "Wake Me Up" шведского диджея Avicii.

В свою очередь, несколько тысяч зрителей оставили свои места и пустились в пляс. Мужчины и женщины всех возрастов, дети и подростки сновали по проходам, танцевали, держась за руки, за малым не водили хороводы. Стоит сказать, картина впечатляющая.

Провожали музыкантов под душевный кавер на U2 "With or Without You", который зажег в зале сотни фонариков. Атмосфера мало чем отличалась от стадионной, и невероятно здорово было наблюдать, как на эти несколько минут зрители оставили все свои невзгоды и заботы, так же стоя обняли близких и детей, позволив этим уникальным инструментам звучать в полной тишине.

Ах, да. И если Хаусер, уходя со сцены не соврал, ждем 2Cellos в Киеве уже в следующем году.