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''Как долго я буду в Украине изгоем?'' Проект ''95 Квартала'' угодил в гендерный скандал

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Пользователи соцсетей обрушились с критикой на юмористический проект "Лига смеха" комиков студии "95 Квартал". Причиной негодования стала шутка одной из команд с упоминанием певицы-трансгендера, участницы "Голосу країни" Зианджи.

В номере конкурсанты представили пародию на фильм "95 Квартала" — "Я, Ты, Он, Она", в котором заменили одну из героинь на Зианджу, назвав при этом свой "фильм" — "Я, Ты, Он, Оно".

Зианджа

Зианджа

Фото: instagram.com

За исполнительницу вступились на страницах Instagram и Facebook, к дискуссиям подключились и близкие знакомые знаменитости.

"Насколько примитивными надо быть, чтобы в 21-м веке шутить на тему трансгендеров? Случайно сегодня утром наткнулся на этот "юмор" от "Лиги смеха" на "1+1". "VIP Тернополь", вы же вроде гастролирует по миру, бываете в США, неужели эти гастроли не открывают вам глаза на мир и не разрушают ваши провинциальные взгляды на жизнь? Стыдно за то, что вы мои земляки! Как близкий друг Зианджи предлагаю вам публично извиниться перед ней за вашу тупую, нетолерантную шутку", — написал на личной странице в Facebook один из приятелей певицы Юрий Движон.

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"Я честно не знаю, что делать в этой ситуации. Я просто оставлю это здесь и надеюсь, что людям это поможет сделать выводы, хотя уверена, что большинство моей френдленты уже давно их сделали. Но знаете ли, не все решается количеством друзей в 5 тыс. и привилегиями публичности. Каждая/ый из вас несут ответственность за замалчивание этих тем в своем окружении", — указала правозащитница ЛГБТ София Лапина.

К посту девушка также добавила скриншот реакции самой Зианджи. Facebook-аккаунт певица не ведет, поэтому отреагировала на ситуацию лишь в личных Instagram-сторис.

"Как долго еще в Украине будут надо мной издеваться? Как долго я буду считаться здесь изгоем? Как долго вы будете холить и лелеять ненависть внутри себя?" — обратилась к украинцам Зианджа.

''Как долго я буду в Украине изгоем?'' Проект ''95 Квартала'' угодил в гендерный скандал
''Как долго я буду в Украине изгоем?'' Проект ''95 Квартала'' угодил в гендерный скандал
''Как долго я буду в Украине изгоем?'' Проект ''95 Квартала'' угодил в гендерный скандал

Порция критики досталась юмористам и в YouTube, где видео выступления собрало без малого 400 тыс. просмотров.

"Очень некрасивое отношение к Зиандже! Такие шутки недопустимы", "Одни идиоты пошутили, назвав человека "оно", а другие над этим посмеялись. У этой страны хорошее будущее...﻿"﻿ — отметили в комментариях.

''Как долго я буду в Украине изгоем?'' Проект ''95 Квартала'' угодил в гендерный скандал
''Как долго я буду в Украине изгоем?'' Проект ''95 Квартала'' угодил в гендерный скандал
''Как долго я буду в Украине изгоем?'' Проект ''95 Квартала'' угодил в гендерный скандал
''Как долго я буду в Украине изгоем?'' Проект ''95 Квартала'' угодил в гендерный скандал

Смотрите также на OBOZREVATEL, как артисты студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Степан Казанин публично высмеяли подозреваемых в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова.

Персоны
студия "95 квартал"Зианджа (экс-Борис Апрель)
Место
Украина
Теги
Лига смехасоцсетиFacebookInstagramYoutubeвидео95 Кварталскандалышоу
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
"Родила царица в ночь не то сына, не то дочь... " Если бы Зианджу везде не трепало, что она была мальчиком, отрезала, пришила и стала девочкой, может быть и сошла за ОНА.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Размывание понятия мужчина и женщина - будут иметь далеко идущие последствия. Негативные. Уже быть обычными, стандартными - не комильфо - это сознательная попытка повернуть развитие человечества по противоестественному пути.
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