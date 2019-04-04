МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Как девушки из эскорта!" MARUV пристыдили в сети за провокационное фото без штанов

Читать материал на украинском

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась представлять Украину, засветила оголенную "пятую точку" на фото в сети, за что ее пристыдили фанаты.

Так, провокационное фото, опубликованное в Instagram, является кадром из клипа на песню Siren Song, которую артистка исполняла на Нацотборе. Видеоработу MARUV планирует презентовать в ближайшие дни.

На снимках Анна Корсун позирует вместе с полуобнаженными девушками из своего балета в откровенных позах.

Новости
MARUV сплясала для Пригожина на юбилее

За слишком смелые кадры фанаты в сети набросились на певицу, сравнив ее саму и танцовщиц с "девушками из эскорта".

"Раньше были артисты с большой буквы, а сейчас одна нагота ценится. Пошлятина. никакого таланта", – отметили пользователи.

Новости
''Соски в носки?'' В Instagram недопоняли странную ''философию'' MARUV

"Зачем выходить на сцену как девочки из эскорт-услуг? Женщины совсем стыд потеряли. Одни с*аки гуляют по сцене", – возмутились другие.

"Как девушки из эскорта!" MARUV пристыдили в сети за провокационное фото без штанов

"Как девушки из эскорта!" MARUV пристыдили в сети за провокационное фото без штанов

"Как девушки из эскорта!" MARUV пристыдили в сети за провокационное фото без штанов

"Как девушки из эскорта!" MARUV пристыдили в сети за провокационное фото без штанов

"Как девушки из эскорта!" MARUV пристыдили в сети за провокационное фото без штанов

"Как девушки из эскорта!" MARUV пристыдили в сети за провокационное фото без штанов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV показала короткий ролик, который является тизером клипа на песню Siren Song. Фанатов удивила схожесть тизера с нашумевшим видеообращением кандидата в президенты Владимира Зеленского с вызовом оппонента Петра Порошенко на дебаты.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
MARUV
Тег
Евровидение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
7
Смешно
0
Интересно
3
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения