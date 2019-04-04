"Как девушки из эскорта!" MARUV пристыдили в сети за провокационное фото без штанов

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась представлять Украину, засветила оголенную "пятую точку" на фото в сети, за что ее пристыдили фанаты.

Так, провокационное фото, опубликованное в Instagram, является кадром из клипа на песню Siren Song, которую артистка исполняла на Нацотборе. Видеоработу MARUV планирует презентовать в ближайшие дни.

На снимках Анна Корсун позирует вместе с полуобнаженными девушками из своего балета в откровенных позах.

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За слишком смелые кадры фанаты в сети набросились на певицу, сравнив ее саму и танцовщиц с "девушками из эскорта".

"Раньше были артисты с большой буквы, а сейчас одна нагота ценится. Пошлятина. никакого таланта", – отметили пользователи.

"Зачем выходить на сцену как девочки из эскорт-услуг? Женщины совсем стыд потеряли. Одни с*аки гуляют по сцене", – возмутились другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV показала короткий ролик, который является тизером клипа на песню Siren Song. Фанатов удивила схожесть тизера с нашумевшим видеообращением кандидата в президенты Владимира Зеленского с вызовом оппонента Петра Порошенко на дебаты.

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