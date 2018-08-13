"Как дед": постаревший Потап озадачил фанов уставшим видом

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко - Ред.) поделился новыми фотографиями в соцсети, чем вызвал неоднозначную реакцию своих подписчиков.

Так, певец сейчас отдыхает в Италии. Он похвастался фото, на который изображен с поседевшей бородой, за что фанаты прозвали его "дедом". Снимки опубликованы в его Instagram-аккаунте.

Очевидно, поклонников артиста смутила не только его отросшая борода, которая визуально прибавляет певцу несколько лет, но еще и его уставший вид.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 12 Авг 2018 в 9:52 PDT

"Старичок уже..." - отметили фолловеры Потапа в комментариях.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 11 Авг 2018 в 8:40 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, рэпер Потап ранее возмутил своих подписчиков в социальной сети неоднозначным предложением.