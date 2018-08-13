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СпортLady

"Как дед": постаревший Потап озадачил фанов уставшим видом

16.2тЧитать новость на украинском

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко - Ред.) поделился новыми фотографиями в соцсети, чем вызвал неоднозначную реакцию своих подписчиков.

Так, певец сейчас отдыхает в Италии. Он похвастался фото, на который изображен с поседевшей бородой, за что фанаты прозвали его "дедом". Снимки опубликованы в его Instagram-аккаунте.

Очевидно, поклонников артиста смутила не только его отросшая борода, которая визуально прибавляет певцу несколько лет, но еще и его уставший вид.

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"Старичок уже..." - отметили фолловеры Потапа в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, рэпер Потап ранее возмутил своих подписчиков в социальной сети неоднозначным предложением.

Персона
Алексей Потапенко (Потап)
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