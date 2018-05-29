Кайли Миноуг оголилась в честь своего 50-летия

Популярная певица австралийского происхождения, автор песен и актриса Кайли Миноуг поделилась с поклонниками обнаженной фотографией.

Снимок, на котором оголенная знаменитость прикрылась лишь гитарой, был опубликован в Instagram-аккаунте Миноуг в день ее 50-летия.

"И вот начинается новое десятилетие. Как же я благодарна за предоставленную мне возможность жить. 50... Поехали!" - подписала Кайли смелый кадр.

Кайли Миноуг Instagram @kylieminogue

Фотография собрала более 70 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев. В них поклонники певицы поздравили ее с днем рождения, а также отметили, что она потрясающе выглядит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Кайли Миноуг со скандалом расторгла помолвку с молодым женихом.