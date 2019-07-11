"К гинекологу пломбировать зубы не пойду": украинская звезда подколола звезд в Раде

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская искрометно высказалась об украинской политике и звездах, которые баллотируются на выборы в Верховную Раду.

Так, на внеочередных парламентских выборах в списках партий будет довольно много представителей шоу-бизнеса. Цибульская отметила, смена деятельности не всегда может благоприятно отразиться на конечном результате, и человек, который всю жизнь развлекал людей, не может полноценно управлять страной. Об этом шла речь в интервью Оли с KP.UA.

Подробнее о том, кто из украинских звезд пойдет на выборы в Раду-2019, читайте в материале OBOZREVATEL.

Цибульская и DZIDZIO KP.UA

"Каждый должен заниматься своим делом. Я бы к гинекологу пломбировать зубы не пошла. Поскольку я – артист и ничего не смыслю в политике, лезть туда не буду. Я заинтересована в том, чтобы мой сын жил в хорошей, красивой, счастливой, прекрасной стране", – рассказала Цибульская.

Также она емко "подколола" тех представителей шоу-бизнеса, которые резко сменили вектор деятельности и ушли в большую политику.

Оля Цибульская liza.ua

"Если мои коллеги чувствуют в себе запал или имеют опыт руководства большими корпорациями, то пожалуйста! Я всегда говорю: лезьте, лезьте, вас меньше будет на эстраде. Раньше все посылали друг друга в "ж", а теперь – в политику", – подытожила Цибульская.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее Ольга Цибульская взбудоражила сеть пикантным снимком, сделанным в первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 в Киеве.

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