Известный музыкант обратился к украинцам за помощью

Украинский музыкант и композитор, фронтмен группы "Мандри" Сергей "Фома" Фоменко обратился к своим фолловерам в соцсети с просьбой о помощи.

На личной странице в Facebook Фоменко призвал спасти жизнь ребенку из семьи киевских художников - у маленькой Василисы был диагностирован миелодиспластичный синдром. Рефрактерная анемия с избытком бластов, ассоциированная с делецией 5q-.

"Друзья! Очень прошу обратить ваше внимание и помочь (по вашим возможностям) финансово, а также репост и максимальным распространением этой информации! У маленькой дочери семьи киевских художников есть проблема, которую без нашей общей помощи решить очень трудно!" - написал он.

К своему посту Фоменко также приложил ссылку на созданную Facebook-группу в поддержку ребенка. В ней можно узнать всю подробную информацию о недуге девочки, контакты родителей и реквизиты для финансовой помощи.

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