"Много значит для меня": известный британский певец снял трогательный клип в Киеве

Популярный британский певец Калум Скотт снял в Киеве клип на песню под названием "You Are The Reason" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Видеоролик был опубликован на Facebook-аккаунте исполнителя.

"С гордостью объявляю, что мое официальное музыкальное видео для "You Are The Reason" выходит сейчас! Это видео для меня много значит", - подписал музыкант свою видеоработу.

По сюжету, Калум поет песню во время прогулки по вечернему городу.

В клипе можно увидеть памятник Тарасу Шевченко, Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Софийский собор, Крещатик, подземные переходы на Майдане Независимости и, собственно, сам Майдан, памятник архистратигу Михаилу.

При этом на Майдане Независимости отчетливо видны украинские флаги.

Вот как выглядит клип британца, снятый в Киеве:

Калум Скотт - популярный британский певец и автор песен. Он стал известным после победы в британском шоу талантов "Mail’s Star Search". Затем музыкант попал в полуфинал проекта "Got Talent", после чего его музыкальная карьера стремительно пошла вверх.

