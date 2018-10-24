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Известную украинскую певицу высмеяли за ''пояс верности''

11.4тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу, экс солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову раскритиковали за странный наряд и вульгарность.

Новую фотографию звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото исполнительница позирует вместе с актером и комиком Александром Незлобиным.

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"Когда твой друг суперкрут, тогда и ты супергерой", - подписала Седокова кадр.

Для встречи звезда выбрала топ-корсет цвета фуксии и необычные джинсы. Спереди штаны украшены шнуровкой из цепей треугольной формы.

Пользователи сравнили наряд с поясом верности. Также многие поклонники певицы отметили, что ее образ слишком вульгарный.

Известную украинскую певицу высмеяли за ''пояс верности''
Известную украинскую певицу высмеяли за ''пояс верности''
Известную украинскую певицу высмеяли за ''пояс верности''
Известную украинскую певицу высмеяли за ''пояс верности''
Известную украинскую певицу высмеяли за ''пояс верности''

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анна Седокова заинтриговала фанов пикантной фотографией, на которой продемонстрировала пышную грудь.

Персоны
Анна Седоковагруппа "ВИА Гра"
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