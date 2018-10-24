Известную украинскую певицу высмеяли за ''пояс верности''

Украинскую певицу, экс солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову раскритиковали за странный наряд и вульгарность.
Новую фотографию звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На фото исполнительница позирует вместе с актером и комиком Александром Незлобиным.
"Когда твой друг суперкрут, тогда и ты супергерой", - подписала Седокова кадр.
Для встречи звезда выбрала топ-корсет цвета фуксии и необычные джинсы. Спереди штаны украшены шнуровкой из цепей треугольной формы.
Пользователи сравнили наряд с поясом верности. Также многие поклонники певицы отметили, что ее образ слишком вульгарный.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анна Седокова заинтриговала фанов пикантной фотографией, на которой продемонстрировала пышную грудь.