Известную украинскую певицу высмеяли за ''пояс верности''

Украинскую певицу, экс солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову раскритиковали за странный наряд и вульгарность.

Новую фотографию звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото исполнительница позирует вместе с актером и комиком Александром Незлобиным.

"Когда твой друг суперкрут, тогда и ты супергерой", - подписала Седокова кадр.

Для встречи звезда выбрала топ-корсет цвета фуксии и необычные джинсы. Спереди штаны украшены шнуровкой из цепей треугольной формы.

Пользователи сравнили наряд с поясом верности. Также многие поклонники певицы отметили, что ее образ слишком вульгарный.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анна Седокова заинтриговала фанов пикантной фотографией, на которой продемонстрировала пышную грудь.