Известного российского певца выдворили из Украины: он пригрозил судом

Известный советский и российский певец Виктор Салтыков пожаловался на то, что его не пустили в Киев, и пригрозил украинским властям судом.

Соответствующее видео артист обнародовал на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, оно было снято в Международном аэропорту "Борисполь".

"Дорогие друзья! Вот я приехал в Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. Обосновали все отсутствием денежных средств. Но я не малобюджетный человек, у меня есть средства и это было сказано", — возмущается россиянин.

Виктор Салтыков Скрин видео

"Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью", — продолжил он, назвав происходящее грубым нарушением прав человека.

Он добавил, что будет требовать от украинцев за свой счет отправить его самолетом бизнес-класса назад. "Так же, как я летел сюда, тратил средства", — подчеркнул певец.

Виктор Салтыков instagram.com/victor_saltykov

"Этот товарищ в абстиненции — Виктор Салтыков (был такой певец по СССР). Ехал немножко бабла срубить в Украине на концерте — а его не пустили: "Маленькая такая девочка [пограничница] не пустила ... недостаток средств". Будет в суд подавать иск на Украину", — написал украинский политолог Алексей Голобуцкий в личном Telegram-канале.

"Если честно, я был уверен, что Салтыков уже давно все — а он еще даже поет то. Хотя заметно, что прочно и давно сидит на стакане и часто срывается с "завязки". Эти совковые бомжи, пожалуй, специально сюда летят — только чтобы хайпонуть на запрете въезда", — добавил политолог.

Виктор Салтыков instagram.com/victor_saltykov/

Виктор Салтыков instagram.com/victor_saltykov/

Как писал OBOZREVATEL, ранее российского актера со скандалом вышвырнули из самолета. Он опоздал на посадку, но решил прорваться на борт силой.