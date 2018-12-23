Известного российского певца выдворили из Украины: он пригрозил судом

Известный советский и российский певец Виктор Салтыков пожаловался на то, что его не пустили в Киев, и пригрозил украинским властям судом.
Соответствующее видео артист обнародовал на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, оно было снято в Международном аэропорту "Борисполь".
"Дорогие друзья! Вот я приехал в Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. Обосновали все отсутствием денежных средств. Но я не малобюджетный человек, у меня есть средства и это было сказано", — возмущается россиянин.
Виктор Салтыков
Скрин видео
"Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью", — продолжил он, назвав происходящее грубым нарушением прав человека.
Он добавил, что будет требовать от украинцев за свой счет отправить его самолетом бизнес-класса назад. "Так же, как я летел сюда, тратил средства", — подчеркнул певец.
Виктор Салтыков
instagram.com/victor_saltykov
"Этот товарищ в абстиненции — Виктор Салтыков (был такой певец по СССР). Ехал немножко бабла срубить в Украине на концерте — а его не пустили: "Маленькая такая девочка [пограничница] не пустила ... недостаток средств". Будет в суд подавать иск на Украину", — написал украинский политолог Алексей Голобуцкий в личном Telegram-канале.
"Если честно, я был уверен, что Салтыков уже давно все — а он еще даже поет то. Хотя заметно, что прочно и давно сидит на стакане и часто срывается с "завязки". Эти совковые бомжи, пожалуй, специально сюда летят — только чтобы хайпонуть на запрете въезда", — добавил политолог.
Виктор Салтыков
instagram.com/victor_saltykov/
Виктор Салтыков
instagram.com/victor_saltykov/
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20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса. #киев#борисполь #20декабря#викторсалтыков#салтыков#аэропорткиева Спасибо, приглашающей стороне, что до взлёта самолёта Киев - Минск были на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально. #спасибо
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