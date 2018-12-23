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Известного российского певца выдворили из Украины: он пригрозил судом

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Известный советский и российский певец Виктор Салтыков пожаловался на то, что его не пустили в Киев, и пригрозил украинским властям судом.

Соответствующее видео артист обнародовал на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, оно было снято в Международном аэропорту "Борисполь".

"Дорогие друзья! Вот я приехал в Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. Обосновали все отсутствием денежных средств. Но я не малобюджетный человек, у меня есть средства и это было сказано", — возмущается россиянин.

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Виктор Салтыков

Виктор Салтыков

Скрин видео

"Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью", — продолжил он, назвав происходящее грубым нарушением прав человека.

Он добавил, что будет требовать от украинцев за свой счет отправить его самолетом бизнес-класса назад. "Так же, как я летел сюда, тратил средства", — подчеркнул певец.

Виктор Салтыков

Виктор Салтыков

instagram.com/victor_saltykov

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"Этот товарищ в абстиненции — Виктор Салтыков (был такой певец по СССР). Ехал немножко бабла срубить в Украине на концерте — а его не пустили: "Маленькая такая девочка [пограничница] не пустила ... недостаток средств". Будет в суд подавать иск на Украину", — написал украинский политолог Алексей Голобуцкий в личном Telegram-канале.

"Если честно, я был уверен, что Салтыков уже давно все — а он еще даже поет то. Хотя заметно, что прочно и давно сидит на стакане и часто срывается с "завязки". Эти совковые бомжи, пожалуй, специально сюда летят — только чтобы хайпонуть на запрете въезда", — добавил политолог.

Виктор Салтыков

Виктор Салтыков

instagram.com/victor_saltykov/

Виктор Салтыков

Виктор Салтыков

instagram.com/victor_saltykov/

Известного российского певца выдворили из Украины: он пригрозил судом

Как писал OBOZREVATEL, ранее российского актера со скандалом вышвырнули из самолета. Он опоздал на посадку, но решил прорваться на борт силой.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Алексей ГолобуцкийВиктор Салтыков
Место
УкраинаКиев
Теги
видеошоу-бизнесаэропорт Бориспольскандалы
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Хохлы! Петь хочу, пустите, ироды!
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Попова Ольга
Попова Ольга
СИНИЙ КАК ЗАЛУПА ОСЛА
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Попова Ольга, разбираешься...
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Dell Alex
Dell Alex
Витя, ты - мудак, понимаешь? Хотя... нет, не понимаешь. Лишняя хромосома мешает ))
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