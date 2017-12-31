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Известная украинская певица рассказала о жизни в аэропорту

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Украинская певица Оля Полякова, которая недавно снялась в эротической комедии "Свингеры", призналась, что когда-то жила целую неделю в аэропорту "Борисполь".

Об этом шла речь в передаче "Світське життя".

В аэропорту у артистки есть даже свой номер с душем диваном и кроватью.

"Не езжу, потому что нет времени. Если ты, например, вылетаешь в Харьков, я отработала корпоратив, там ночую и утречком, в 7:00, я прилетаю в аэропорт "Борисполь". У меня есть где-то полтора-два часа. Я немножко поспала, приняла душ и полетела на Одессу. У меня бывало, что я целую неделю сидела в аэропорту", - призналась певица.

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По словам Поляковой, она даже мужу назначала свидания в аэропорту.

"Я даже со своим мужем виделась там, свидания назначала... Говорила, бери детей и приезжай, у меня полтора часа. Было, что и без детей. Хорошо, что в тех комнатах нет камер", - добавила Оля.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Полякова удивила поклонников публичным поцелуем с женщиной.

Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Объект
аэропорт Борисполь
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