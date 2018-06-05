Известная украинская певица похвасталась фигурой в сексуальном белье

Известная украинская поп-певица Анна Добрыднева порадовала своих поклонников эротическим снимком.

Артистка сфотографировалась в сексуальном кружевном белье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Соблазнительное фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фанаты Добрыдневой пришли в восторг от смелого изображения. Всего за несколько часов фото Анны собрало более тысячи лайков, а также десятки комментариев с комплиментами.

Публикация от Анна Добрыднева (@anna_dobrydneva) 5 Июн 2018 в 12:06 PDT

"Ярчайшее белье и ты бесподобная!" - отметили фолловеры Ани.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Добрыднева, экс-участница группы "Пара Нормальных" и телеведущая поделилась новостями творчества и секретами своего гардероба.