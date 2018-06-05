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Известная украинская певица похвасталась фигурой в сексуальном белье

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Известная украинская поп-певица Анна Добрыднева порадовала своих поклонников эротическим снимком.

Артистка сфотографировалась в сексуальном кружевном белье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Соблазнительное фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фанаты Добрыдневой пришли в восторг от смелого изображения. Всего за несколько часов фото Анны собрало более тысячи лайков, а также десятки комментариев с комплиментами.

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"Ярчайшее белье и ты бесподобная!" - отметили фолловеры Ани.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Добрыднева, экс-участница группы "Пара Нормальных" и телеведущая поделилась новостями творчества и секретами своего гардероба.

Персона
Анна Добрыднева
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