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СпортLady

Известная супермодель показала свое сексуальное тело

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Ангел Victoria's Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась пикантными снимками в купальнике.

Фотографии опубликованы в ее Instagram-аккаунте. Модель позирует на камеру в бикини, которое отлично подчеркивает ее сексуальное тело. На кадрах девушка запечатлела у бассейна в компании подруги. А за их спинами открывается невероятный морской пейзаж.

"Золотые дни", - подписала Амбросио снимки.

Новости
Ангел Victoria's Secret покорила фанов обнаженными фото

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых известных и высокооплачиваемых пышнотелых моделей Деми Роуз, которую называют "британской Ким Кардашьян", показала поклонникам пикантное видео.

Персона
Алессандра Амбросио
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