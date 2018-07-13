Известная супермодель показала свое сексуальное тело

Ангел Victoria's Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась пикантными снимками в купальнике.

Фотографии опубликованы в ее Instagram-аккаунте. Модель позирует на камеру в бикини, которое отлично подчеркивает ее сексуальное тело. На кадрах девушка запечатлела у бассейна в компании подруги. А за их спинами открывается невероятный морской пейзаж.

"Золотые дни", - подписала Амбросио снимки.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

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