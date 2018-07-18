Известная сестра Ким Кардашьян показала пикантные снимки с бойфрендом

Сестра Ким Кардашьян, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Кайли Дженнер проказала поклонникам пикантные снимки со своим возлюбленным, рэпером Трэвисом Скотом.

Знаменитая пара украсила своими фотографиями обложку известного глянца GQ. Один из соблазнительных снимков модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте, а другие фото размещены на сайте журнала.

Отметим, Трэвис Скот является гражданским мужем Кайли, пара воспитывает совместную дочь.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Июл 2018 в 11:34 PDT

В интервью журналу 20-летняя знаменитость рассказала об отношениях с отцом ее ребенка.

Кайли Дженнер и Трэвис Скот GQ

"Последний раз я плакала вчера. Мы с Трэвисом поссорились. Конечно, это нормально. Я просто плакала, потому что была уставшая и замотанная. Потом я прилетела в Хьюстон на несколько часов, чтобы обнять его. В основном мы ссоримся, потому что долго не видим друг друга. Теперь у нас есть Сторми, и я пока не могу брать ее с собой в поездки. Она очень маленькая. Так что выкроить время, чтобы побыть вместе, - это довольно сложная миссия", - объяснила сестра Кардашьян.

Кайли Дженнер и Трэвис Скот GQ

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Кайли Дженнер и Трэвис Скот GQ

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года младшая сестра Ким Кардашьян и Instagram-дива Кайли Дженнер родила первенца от 25-летнего рэпера Трэвиса Скота.