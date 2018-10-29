Израиль назвал слоган ''Евровидения-2019''

Организаторы "Евровидение-2019" назвали лозунг предстоящего международного песенного конкурса, который, согласно последнему решению, пройдет в городе Тель-Авив.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, им станет фраза "Позволь себе мечтать" ("Dare to Dream").

Фото: eurovision.tv

"В этом году Нетта (победительница "Евровидения-2018" в Португалии - Ред.) решилась мечтать о "Евровидении", я же мечтаю, чтобы "Евровидение-2020" тоже прошло в Израиле. Я уверен, что все песни будут замечательными, но мы ведь можем мечтать", - отметил в своем комментарии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь, исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд также посоветовал будущим участникам конкурса мечтать и быть смелыми.

"Это то, что Нетта сделала в прошлом году, когда выступала в Лиссабоне. Она вышла на сцену со своей мечтой - вернуть "Евровидение" в Израиль. И ей это удалось", - подчеркнул он.

Напомним, что 64-й ежегодный конкурс "Евровидение" пройдет в городе Тель-Авив. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, финал - на 18 мая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, представитель Украины на "Евровидении" MELOVIN cнова отличился успехом в Европе.