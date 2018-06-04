"Изменилась навсегда": судьи шоу "Від пацанки до панянки" объяснили выбор победительницы

За победу в третьем сезоне "Від пацанки до панянки" боролось четырнадцать девушек, но победила Яна Ковальская.

Руководители Школы панянок на Новом канале – Ольга Фреймут, Андрей Бурлуцкий и Ирина Дюденко – обосновали свое решение.

"Я болела за Дашу. Но решение мы с наставниками принимали втроем, принимая во внимание не личные пристрастия, а реальные достижения учениц за период обучения, - говорит директор Школы панянок Ольга Фреймут. - Яна, возможно, не шоувумен. В Школе вела себя относительно спокойно, без ярких выходок. Ее история - распространенная... не так драматична, как у Дины и Даши. Но она - отличница. Я горжусь, что Яна почти без нареканий таки прошла в финал. Она видела цель и не изменила ее. Также финалистка Школы должна быть достойным послом наших принципов и по завершению обучения. Яна изменилась в Школе навсегда - это работа над собой и подарила ей победу".

Яна Ковальская Новый канал

Мнение о том, что опыт и умения, которыми они делились с ученицами, не забудутся, разделяет и заместитель директора Ирина Дюденко.

"Я верю, что даже самое маленькое брошенное зерно рано или поздно прорастет, – говорит Дюденко. – Кто-то переосмыслил все еще в Школе панянок, кто-то – по возвращению домой, а кто-то поймет все через несколько лет, перебирая в памяти воспоминания. Время покажет. Я повторяла девушкам, что каждая из них самостоятельно должна работать над собой, если хочет добиться успеха".

Более трех месяцев 25-летняя кикбоксер из Запорожья боролась со своими недостатками. Она бросила курить, поборола тягу к алкоголю и шумным вечеринкам и, главное, научилась контролировать свою агрессию.

Новый канал

"На первых неделях Яна вела себя, как серая мышь, пряталась за спинами других учениц, – вспоминает заместитель директора Школы панянок Андрей Бурлуцкий. – Но потом она поймала запал и не отпускала его до самого финала. Яна не сдалась даже несмотря на травмированную в последнюю неделю ногу, несмотря на то, что очень скучала по дочке... Это говорит о ее силе воли".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ковальская получила звание главной панянки в третьем сезоне "Від пацанки до панянки", 100 тысяч гривен и золотую брошь. Яне Ковальской 25 лет и родом она из Запорожья. Девушка пришла на проект, чтобы измениться ради любимого человека и 5-летней дочери.