Изменил с близкой подругой: в СМИ сообщили о скандале между Миддлтон и принцом Уильямом

Западные СМИ сообщили о том, что британский принц Уильям изменил Кейт Миддлтон с ее близкой подругой.

Якобы около года назад, когда Кейт была беременна третьим ребенком, британский принц непозволительно близко сдружился с Роуз Ханбери — бывшей моделью аристократического происхождения, а ныне супругой 58-летнего Дэвида Роксэведжа, маркиза Чамли. Об этом пишет Нollywood Life.

Сплетни о романе принца и Ханбери начали распространяться около полугода назад. Когда до Миддлтон дошли эти слухи, она потребовала у мужа объяснений. Тот высмеял ее опасения, заявив, что ничего не было.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон us.hola.com

Кейт якобы не стала усугублять ситуацию, но тем не менее настояла на том, чтобы приятельские отношения между двумя супружескими парами были пресечены. Герцогиня Кембриджская велела, чтобы Уильям вывел Роуз и Дэвида из внутреннего круга их близких друзей.

"Кейт увидела дружбу Уильяма с Роуз совсем в ином свете. И ее доверие к мужу было подорвано… Их воспринимают, как идеальную пару, у которой не может быть что-то не в порядке. Но реальность такова, что большинство пар сталкивается со своими проблемами. И Уильям с Кейт — не исключение", — пишут СМИ.

Роуз Ханбери и Кейт Миддлтон The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон серьезно рассорилась с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между между подругами тогда не раскрывалась.

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