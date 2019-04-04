Из-за отца: культовая певица 90-х Бритни Спирс попала в психбольницу

Американская певица, культовая звезда 90-х и 2000-х годов Бритни Спирс госпитализирована в психиатрическую больницу из-за проблем с внутренним сотоянием.

Артистка сама обратилась за помощью в клинику душевного здоровья, сообщает авторитетный портал TMZ со ссылкой на анонимные источники из близкого окружения Бритни.

Спирс попала в больницу еще несколько дней назад, однако эта информация тщательно скрывалась. Там она проведет около 30 дней.

Бритни Спирс Информатор

По данным источников издания, Спирс находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью ее отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второй операции возникли серьезные осложнения.

Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц периода 90-2000-х годов. Уже после двух первых пластинок ее признали самой продаваемой певицей десятилетия США, она заняла 12-е место среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.

Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004-го по июль 2007 года. У них есть двое сыновей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс похвасталась фигурой в купальнике после того, как преодолела проблемы с лишним весом. На фото скандальная звезда запечатлена на фоне бассейна. К пляжному наряду она добавила еще белые высокие сапоги на каблуках.

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