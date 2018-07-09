Из-за ЧМ-2018: в Москве с пистолетом задержали создателя "Бригады"

В Москве с травматическим оружием задержали российского актера и сценариста Александра Иншакова.

Инцидент произошел в здании Центра международной торговли, сообщает "ТАСС" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Президент гильдии каскадеров России 71-летний Александр Иншаков задержан в здании Центра международной торговли на Краснопресненской набережной с травматическим пистолетом и патронами к нему. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.12 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему")", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у актера было при себе разрешение на хранение и ношение оружия. Однако в РФ на время проведения чемпионата мира по футболу усилили меры безопасности. В связи с этим с 25 мая по 25 июля в России введен запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.

"Пистолет и патроны были изъяты в период действия указа и до окончания административного производства. Задержанный отпущен после составления административного протокола", - отметил источник.

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Теперь Иншакову грозит административный штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Вместе с тем актер сообщил агентству, что его никто не задерживал.

Иншаков снимался в двух десятках фильмах, самые известные из которых "Крестоносец" и "Мальтийский крест". Он является одним из создателей телесериала "Бригада". В качестве каскадера Иншаков появлялся в кинокартинах "Тегеран-43", "Плюмбум, или Опасная игра", "Холодное лето пятьдесят третьего...", "Человек с бульвара Капуцинов".

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