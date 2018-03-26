Из "ВИА Гры" ушла вокалистка

Вокалистка популярной украинской группы "ВИА Гра" Миша Романова покинула коллектив.

Девушка намекнула на то, что такое решение связано с личными отношениями. Такое признание артистка сделала в своем Instagram-аккаунте.

"Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - сообщила Романова.

Судя по всему, уход певицы из группы был полюбовным, она продолжает тепло отзываться о продюсере Константине Меладзе и о своих коллегах по коллективу.

Миша Романова Instagram @misharomanova

"Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти..." - добавила Миша.

"ВИА Гра" Instagram @misharomanova

Отметим, что Миша Романова пела в "ВИА Гре" с 2013 года вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Миша Романова поделилась с поклонниками откровенным снимком в халате.