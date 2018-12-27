''Из меня делают предателя'': Лолита снова оправдалась за скандал с Крымом

Российская певица Лолита Милявская оправдалась за то, что назвала Крым частью Украины в интервью, отметив, что считает полуостров "своим", а не российским или украинским. Более того, артистка указала, что из-за позиции, ее считают "предателем родины".

Милявская подчеркнула, что россияне и украинцы никогда не будут воспринимать друг друга врагами, а лично она с большим уважением относится к одному и к другому народу, считая оба "родными". Об этом звезда рассказала в интервью для издания "Комсомольская правда".

"Я всегда говорила, что Крым – это место моего детства. И когда он был местом моего детства, он был Украиной. И поэтому когда я приезжаю оттуда, то рассказываю, что Россия до сих пор не сняла ни одной таблички на украинском языке, оставив их из уважения к тем, кто живет там. А когда тоскую о том, что меня не пускают на Украину, воспринимаю Крым именно как украинский", – пояснила Лолита, добавив, что это исключительно ее внутреннее ощущение и оно не имеет отношения к политике.

Лолита ТСН

Милявская уточнила, что всегда говорила фразу "Крым мой", из-за того, что там жили ее родители и выросла она. Лолита подчеркнула, что ее многие считают "предателем родины".

"Я говорю о моем детстве, что в душе я Крым воспринимаю, как украинский. Это важное слово – в душе! Я с большим уважением отношусь и к одному, и к другому своему родному народу. Почему мы должны ненавидеть друг друга? Когда меня спросили, почему я не поехала в Крым через Украину, я ответила, что являюсь гражданкой России и въехала туда так, как мне велит моя страна. Теперь из меня надо делать предателя родины? Люди, опомнитесь! Мы никогда не будем воспринимать друг друга недругами", – высказалась эпатажная исполнительница.

Лолита Милявская ВокругТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита бурно отреагировала на скандал из-за ее слов о том, что Крым – Украина, записав красноречивое видео. Милявская сказала, что ее фраза вырвана из контекста интервью, а она не участвует в каких-либо рассуждениях на тему политических решений.

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