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Из КВН-щика в ''президенты'': как менялся именинник Зеленский

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В пятницу, 25 января, день рождения празднует знаменитый шоумен, основатель студии "Квартал 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Артисту исполнился 41 год. В Украине и за ее пределами он сумел завоевать любовь зрителя, а также стать одной из самых обсуждаемых медийных персон. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как менялся Владимир: начиная с периода КВН и до нынешнего времени.

Украинский телеведущий, комик, продюсер и актер Владимир Александрович Зеленский родился в городе Кривой Рог 1978 года. Некоторое время семья Зеленских проживала в Монголии, несмотря на то, что родители – украинцы по национальности.

Владимир Зеленский в детстве

Владимир Зеленский в детстве

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После возвращения семейства в Украину, Владимир сразу же начал активно интересоваться творческой деятельностью, играл в театре миниатюр "Беспризорник", а после поступления в университет стал участником местной команды КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

Владимир Зеленский в студенческие годы

Владимир Зеленский в студенческие годы

МедиаНяня

В 1997 году Зеленский вместе с друзьями создали собственную команду, дав ей название "95-й квартал". Владимир был автором большинства номеров и капитаном. Команда стала победителем Украинской национальной лиги и сумела завоевать любовь зрителя в Высшей лиге Александра Маслякова.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скришот из видео (YouTube)

После прекращения сотрудничества с Масляковым в 2003 году Зеленским заинтересовались на телевидении. Канал "1+1" предложил КВН-щикам сотрудничество, а вместо команды КВН появилась компания по производству развлекательных передач "Студия "Квартал-95". Владимир Зеленский стал одним из ее директоров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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В 2005 году под эгидой студии была создана сатирическая программа "Вечерний квартал", которая транслировалась на нескольких топовых украинских телеканалах. Шоу выходило и под другими названиями, к примеру "Вечерний Киев".

Квартал 95

Квартал 95

Viva

Коллегами Зеленского по сцене стали бывшие товарищи по КВНу: Денис Манжосов (после конфликта с Зеленским в 2013 году он покинул студию), Александр Пикалов, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Степан Казанин и другие. Актеры пародировали известных политиков и артистов Украины и России. В разное время Зеленский примерял на себя образы Виктора Ющенко, Андрея Малахова, Ларисы Гузеевой, самого себя и многих других знаменитостей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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К другим сверхуспешным проектам "Студии Квартал 95" можно отнести юмористическое шоу "Рассмеши комика" (2011), в жюри которого Зеленский сидел вместе с Михаилом Галустяном, а затем с Евгением Кошевым, а также передачу "Лига смеха" (2014), во многом созданную по образу КВН.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Politeka

Владимир Зеленский на "Лиге смеха"

Владимир Зеленский на "Лиге смеха"

TV.ua

Будучи человеком из шоу-бизнеса, а также имея родственников в России (близкие родственники его супруги – москвичи), Владимир поначалу конфликта между Украиной и РФ в 2013 году заявил, что не поддается влиянию с какой-либо из сторон конфликта, хотя уже в 2014-м он поддержал Майдан и финансировал батальон "Донбасс".

Владимир Зеленский в новогоднюю ночь заявил, что идет в президенты

Владимир Зеленский в новогоднюю ночь заявил, что идет в президенты

Instagram @zelenskiy_official

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Владимир также ранее выступал против запрета на въезд в Украину российских артистов и, вероятно из-за спорной позиции неоднократно становился жертвой травли. В 2014 году на Зеленского напали в центре Киева, и лишь вмешательство прохожего спасло его от серьезных травм. Позже кто-то поджег автомобиль Владимира.

Владимир Зеленский в настоящее время

Владимир Зеленский в настоящее время

Instagram @zelenskiy_official

В настоящее время Зеленский известен не только как шоумен и продюсер, но и как успешный бизнесмен и общественный деятель.1 января 2019 года Владимир заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые пройдут в марте. 21 января Владимир официально зарегистрировался, как кандидат на пост главы государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

TV.ua

Зеленский проходит на выборах, как кандидат от партии "Слуга народа". Согласно опросам, голос за него готовы отдать около 13% украинцев, однако рейтинг шоумена и будущего политика стремительно растет.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВолодимир Зеленський
Теги
95 КварталВыборы Президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Узнав, что Вова из Кривого Рога идет в президенты, Порошенко понял, что не тот город переименовали в Горишни Плавни.
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