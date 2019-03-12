"Иван Дорн на украинском!" TARABAROVA произвела фурор в сети неожиданным клипом

Украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) презентовала клип в стиле "нео-мюзикл" на сингл "Мені казково". Новая работа артистки вызвала ажиотаж в сети.

Также после премьеры клипа Светлана объявила о необычном всеукраинском туре #FOLLOWERS ONLY TOUR, куда смогут попасть на концерты смогут только фолловеры Тарабаровой в социальных сетях, сообщила пресс-служба исполнительницы (ролик "Мені казково" можно посмотреть в конце новости).

Съемки клипа происходили в одном из киевских отелей, который по сценарию из обычного превращается в место взрывной вечеринки.

TARABAROVA на съемках клипа "Мені казково" Пресс-служба певицы

Отметим, на съемках также присутствовал сын Светланы, шестимесячный Иван, который родился в сентябре 2018 года. Стоит отметить, что молодая мама TARABAROVA находится в прекрасной форме и заявила о готовности работать в полноценном режиме. Вскоре певица посетит 22 украинских города в рамках #FOLLOWERS ONLY TOUR в поддержку альбома "23:25".

TARABAROVA на съемках клипа "Мені казково" Пресс-служба певицы

Поклонники TARABAROVA пришли в восторг от новой работы украинской звезды, отметив в комментариях под видео, что артистка их удивила, представ в неожиданном секси-образе. Также ее музыку сравнили с треками певца Ивана Дорна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года TARABAROVA будет бороться за почетное звание “Певица года” в рамках престижной премии "Золота Жар-птиця". Вместе с ней за награду будут соревноваться исполнительницы Андриана, Alyosha, Оля Цибульская и Злата Огневич.

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