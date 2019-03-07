Алан испытывает ко мне тайную ненависть и издевается, – Полякова рассказала о работе с Бадоевым на съемках

Одна из самых ярких артисток Украины, певица Оля Полякова презентует клип на песню "Лед тронулся", режиссером которого выступил известный клипмейкер Алан Бадоев. Официально видеоработа будет представлена 8 марта.

Ранее певица рассказала о том, что "чуть не утонула в проруби" во время съемочного процесса. Разумеется, это была задумка режиссера. Мы же знаем, что Полякова никогда не ищет легких путей и для яркого результата готова и тонуть в проруби, и пилить замки бензопилой, и даже научиться делать "тройной тулуп". О том, как проходили съемки клипа, а также о сложностях совместной с топовым клипмейкером страны Оля рассказала изданию OBOZREVATEL. Также впечатлениями поделился и сам Алан Бадоев.

Пресс-служба Съемки клипа на песню Оли Поляковой "Лед тронулся"

– Оля, как долго вам пришлось тренироваться для того, что бы выполнить исполнить все режиссерские задумки Алана? Насколько это было сложно?

– Тренировки заняли 4 месяца. Мне кажется, Алан испытывает ко мне тайную ненависть (смеется). Клипмейкер издевается надо мной во всех своих клипах – пытается заморозить. Это уже второй клип в моей жизни, на съемках которого я так замерзла, хуже чувства холода не испытывала. В клипе "О Боже, как больно" Алан решил обливать меня водой. И это зимой на улице в минусовую температуру. В новом клипе "Лед тронулся" двое суток меня держали на катке, где было очень холодно, а я была в тонких костюмах. И думаю, Алан делает это все со злым умыслом (смеется). Хочу попросить его в следующий раз сменить экзекуцию с холода хотя бы на жару.

Пресс-служба Съемки клипа на песню Оли Поляковой "Лед тронулся"

– Все ли идеи Алана устраивали или же было что-то такое, что вы наотрез отказались выполнить?

–Да, было такое. Я на отрез отказалась пилить замок болгаркой, потому что он сильно искрил. Вначале у меня обгорели колготки и я боялась, что искры попадут мне в лицо. На что Алан ответил: "Окей. Не будем снимать эту сцену. Нет так нет", и тут я сказала: "Как нет? Давайте снимать, я буду все делать". В результате этот кадр, в котором я срезаю болгаркой замок, чтоб взять свою корону, попал в клип.

– Что было делать труднее всего?

– Конечно же, тройной тулуп после которого я падала в прорубь.

Пресс-служба Съемки клипа на песню Оли Поляковой "Лед тронулся"

– Алан, тогда вопрос к вам. Откуда появилась идея съемки клипа на ледовой арене?

– Идея снимать на катке принадлежит Михаилу Ясинскому. Он решил своего артиста поставить на коньки и протестировать на льду. Михаил был абсолютно уверен, что Оля справится, хотя это очень сложная задача. Потому что в большом гастрольном графике такого артиста, как Оля Полякова, у которого иногда по два концерта в день, сложно выделить время для репетиций. Певица тренировалась и днем и ночью для того, чтобы на съемках порхать на коньках, как бабочка.

Пресс-служба Съемки клипа на песню Оли Поляковой "Лед тронулся"

– Почему решили "топить" Олю и насколько вам было сложно реализовать именно эту сцену?

– На самом деле, это такой сюжетный "гэг" (комедийный прием – Ред). Ведь клип не о том как Оля катается на коньках, а о том, что ради влюбленности, ради увлечения, ради любви персонаж Поляковой готов на всевозможные испытания. И для того чтобы очаровать мужчину, который понравился, она готова стать фигуристкой. Но, конечно, этому сюжетному повороту необходим был "гэг" в финальном разрешении, и мы решили исполнить его именно падением Оли под лед. Таким образом все сюжетные хуки свелись к одному. Это был достаточно сложный момент, мы изготовили специальный кусок льда с водой. Оля прыгала туда, а потом вылезала из него. По моему, получилось замечательно.

Пресс-служба Съемки клипа на песню Оли Поляковой "Лед тронулся"

– Сложно ли было работать с Олей? Если да – в чем заключалась сложность именно в период этой съемки?

– Это уже вторая работа с Олей Поляковой и испытание для меня, но не потому что она сложный артист. Напротив, Оля – прекрасный артист, готовый постоянно экспериментировать и дорабатывать свой образ ради сюжета клипа. Изначально жанр клипов для Оли, не совсем мой жанр и мой конек. Приходится выходить из зоны комфорта мне, как режиссеру. Безусловно, это очень интересно и в тоже время, очень сложно. Обычно я очень долго работаю над клипами Оли. Ориентируюсь на предпочтения ее зрителей, требования стиля песен, а главное самой певицы. Для Оли Поляковой не достаточно просто снять симпатичный клип с "N-ным" количеством фешн-изменений. Это качественная работа, востребованная зрителями. Мы максимально сделали акцент на детскую аудиторию и достаточно взрослую песню превратили в анимационный эксперимент, который, думаю, прежде всего приглянется детям. Оля справилась на 100 балов со своей задачей. Она очень гибкая, и точно подошла к своему персонажу. Безумно приятно, что поставленная режиссером задача выполнена на все сто и эксперимент удался, судя по конечной картинке. Я думаю "Лед тронулся" – это точный клип, который обязательно попадет в ее аудиторию.

Пресс-служба Съемки клипа на песню Оли Поляковой "Лед тронулся"

О том, как проходили тренировки на ледовой арене, а также насколько легко было обучить Олю Полякову искусству фигурного катания, мы поинтересовались у тренера и известного фигуриста Дмитрия Дмитренко.

– Сложно что-то конкретное описать по поводу тренировок и подготовки к клипу, поскольку процесс спонтанно отчасти шел, учитывая гастрольный график Оли. Можно выделить несколько моментов:

Отличный обоюдный обмен опытом между фигуристками, принимавшими участие в съемках и Олей.

Оля набралась опыта и мастерства катания на коньках. А некоторым девушкам-фигуристкам было чему поучиться в плане артистизма у Оли. Ее энергетика, умение вжиться в образ, харизматичность, обаяние просто зашкаливает.

В процессе съемок клипа, даже я удивлялся дисциплинированности, какой от звезды такого масштаба, ожидать не приходилось.

Пресс-служба Съемки клипа на песню Оли Поляковой "Лед тронулся"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская поп-дива Оля Полякова потроллила певицу Светлану Лободу из-за плагиата. Так, артистка увидела сходство в новом клипе Лободы на песню InstaDrama со своей работой "Королева ночи".

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