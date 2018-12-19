''Испытание останется в прошлом'': муж Лорак отреагировал на семейную драму

Скандальный супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу опубликовал интригующую запись в социальной сети после новости о разводе с артисткой.

Так, Лорак официально подала на развод с мужем из-за его публичной измены. Суд по бракоразводному процессу состоится в понедельник, 24 декабря. Мурат же написал на своей странице в Instagram, что вскоре "тяжелые испытания останутся в прошлом", очевидно имея ввиду семейную драму.

"Терпение и еще раз терпение. Скоро все станет на свои места, тучи рассеются и выйдет солнце. Очередное испытание останется в прошлом", – написал Мурат.

Скриншот з Stories Мурата Налчаджиоглу Instagram @muratnalca

Также супруг Лорак добавил, что стал более мудрым и перестал огорчаться от сложных жизненных ситуаций.

Скриншот з Stories Мурата Налчаджиоглу Instagram @muratnalca

Отметим, пара прожила вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно. После появления новости о разводе пары, Лорак высказалась о том, как относится к своим обидчикам, уточнив, что она предпочитает их прощать и отпускать.

Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.