''Иногда хочется удавиться'': откровенное обращение Лорак вызвало ажиотаж в сети

Украинская певица Ани Лорак, которая переживает в настоящее время разрыв с мужем, вызвала ажиотаж в сети своим новым постом.

Артистка неожиданно спросила поклонников, могут ли они сами управлять своей жизнью, на что получила массу откровенных ответов на своей странице в Instagram.

"Вы готовы быть режиссером своей жизни?" – спросила Лорак.

Фаны отметили, что постоянно сталкиваются с преградами на пути, от чего страдают, как в свое время, страдала она.

Другие же пожалели певицу, подчеркнув, что ей необходимо отдохнуть, так как она многим напоминает "куклу с батарейками, у которой нет сердца".

"Я всегда стараюсь быть режиссером своей жизни, но когда ее неожиданно портят обстоятельства, очень жестокие и несправедливые, хочется удавиться", – разоткровенничались фолловеры Ани Лорак.

"Не знаю, как поменять свою жизнь к лучшему. Даже мечтать перестала – улыбаюсь сквозь слезы", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак откровенно рассказала о том, какие цели ставит на будущее для себя в личной жизни.

Она отметила, что в последнее время перестала связывать свои желания с материальными ценностями, так как поставила на первое место любовь и семью.