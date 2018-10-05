''Имейте совесть'': Марченко призвали покинуть ''Танці з зірками''

Скандальную украинскую телеведущую Оксану Марченко, участницу проекта "Танці з зірками" на "1+1" призвали покинуть танцевальное шоу.

Комментарии с критикой и призывами уйти появились под одним из постов Марченко в Instagram.

"После тренировки одно желание: полежать и смазать обезболивающим синяки. И снова, вопреки всему, продолжить тренироваться! Ведь свет в конце тоннеля увидит лишь тот, кто реально оценит путь, который нужно пройти!" - написала в личном-микроблоге ведущая, приложив к посту фотографию со своим напарником Дмитрием Чаплиным.

Пост оценили лайками свыше 6 тыс. пользователей сети. Среди комментариев под снимками находятся не только позитивные отзывы, но и критика относительно последних эфиров шоу, по итогам которых знаменитости удалось остаться в программе, несмотря на самые низкие оценки жюри.

"Оксана, имейте совесть, уйдите добровольно из проекта, все прекрасно видят, что вы не тянете, вас тянут за уши проплаченные зрители, этим вы только нагнетаете обстановку, портите и без того не идеальный имидж. зачем?", "Какие танцы, такие и оценки. Все выглядит наигранно и фальшиво, особенно мимика лица. На лице все написано", - отметили в комментариях.

Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

Напомним, на этой неделе в соцсети Instagram была замечена платная реклама с призывом голосовать за Оксану Марченко в предстоящем эфире шоу "Танці з зірками".

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