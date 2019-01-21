''Имей уважение!'' Голая Седокова вызвала споры в сети эротическим фото

Скандальная украинская певица Анна Седокова поделилась откровенным снимком, который спровоцировал волну споров в сети.

Звезда снялась в откровенном купальнике на пляже, демонстрируя свою "пятую точку". Пикантная фотография опубликована в ее Instagram-аккаунте.

"А хейтеры скажут – фотошоп", — иронично подписала снимок Седокова.

Поклонники Седоковой бурно отреагировали на фотографию. Их мнения разделились: одни пристыдили артистку за то, что она слишком часто демонстрирует обнаженное тело публике, в то время, как другие были восхищены ее фигурой.

"Скромность украшает женщину. Все в одну кучу: и ж*пы, и дети", — возмутились фолловеры.

"Не у каждой така красивая попа! Хороший, аппетитный "орех", — расхвалили 37-летнюю Седококву фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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