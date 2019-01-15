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''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

1.1тЧитать материал на украинском

Популярного российского музыканта Егора Крида раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Крутой". В нем артист снялся вместе со знаменитым в РФ композитором Игорем Крутым.

Пользователи сети отметили, что с каждым новым клипом творчество Крида становится хуже. Видео разместили на Youtube-канале "BlackStarTV".

''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Кадр из видео

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''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Кадр из видео

''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Кадр из видео

''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Кадр из видео

''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Кадр из видео

''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Кадр из видео

''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Кадр из видео

Отметим, что меньше чем за сутки ролик набрал полтора миллиона просмотров. Но понравилось видео не всем: клип уже успел получить более 30 тысяч дизлайков.

"Видео с неудавшимися кадрами я увидел, а где собственно сам клип", "Если вдруг вы посчитаете себя тупым,вспомните, что есть люди,которым нравится такое творчество﻿", "Раньше вроде и ничего были клипы, но дальше все хуже и хуже", "Для чего делать такие видосы? В чем прикол? Ребятки, делайте норм видео. Хватит кормить зрителя такой пресной ху**ей", — пишут в сети.

''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети
''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети
''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети
''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский репэр Егор Кридоскандалился в Абу-Даби (ОАЭ), сорвав два выхода на сцену за один вечер.

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