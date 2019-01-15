''Хватит делать х*ню'': новый клип Крида с Игорем Крутым разгромили в сети

Популярного российского музыканта Егора Крида раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Крутой". В нем артист снялся вместе со знаменитым в РФ композитором Игорем Крутым.

Пользователи сети отметили, что с каждым новым клипом творчество Крида становится хуже. Видео разместили на Youtube-канале "BlackStarTV".

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Отметим, что меньше чем за сутки ролик набрал полтора миллиона просмотров. Но понравилось видео не всем: клип уже успел получить более 30 тысяч дизлайков.

"Видео с неудавшимися кадрами я увидел, а где собственно сам клип", "Если вдруг вы посчитаете себя тупым,вспомните, что есть люди,которым нравится такое творчество﻿", "Раньше вроде и ничего были клипы, но дальше все хуже и хуже", "Для чего делать такие видосы? В чем прикол? Ребятки, делайте норм видео. Хватит кормить зрителя такой пресной ху**ей", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский репэр Егор Кридоскандалился в Абу-Даби (ОАЭ), сорвав два выхода на сцену за один вечер.

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