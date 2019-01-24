''Хвастаться нехорошо'': Шнуров пожаловался на проблемы на роскошном отдыхе

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал новое стихотворение о своем отдыхе на курорте.

Соответствующее творение он прикрепил к фотографии на своей странице в Instagram, пожаловавшись, что погода на море резко испортилась.

"Пусть мой случай всех научит, позлорадствовал и вот. Солнце спряталось за тучи, ветер гонит хоровод волн. Не до загара, что же, напишу о том стишок. Потому день непогожий, что хвастаться нехорошо", – написал Шнуров.

На снимке артист идет по пляжу. На фоне зафиксировано пасмурное небо, а по волосам певца видно, что на море – ветер.

"Это Настя Волочкова твое солнце увезла, за шпагат тебе отместка, вот такие брат дела. Если ты свалил на море и тусуешься один. Не гневи богов, не трогай на шпагате балерин", – ответили Шнурову пользователи.

"Даже с пасмурным небом виды потрясающие и цвета сохраняют свою яркость", "Кризис жанра. Признак хорошего отдыха", – подбодрили певца поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шнуров поделился снимком из отпуска, на котором изображен вместе с молодой женщиной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!