Хроники "Евровидения": Александр Пономарев о дебюте Украины на конкурсе

В преддверии песенного конкурса "Евровидение-2018", который состоится в столице Португалии уже в мае, "Обозреватель" подготовил серию материалов с названием "Хроники "Евровидения" - ряд коротких бесед с украинскими артистами, которые за последние 15 лет представляли страну на международной арене.

Конкурс песни, главной целью которого назвали культурное объединение Европы, стартовал в 1956 году, однако свою первую страницу в истории "Евровидения" Украина заполнила лишь в 2003-м.

Тогда "Евровидение" проводилось в Риге (Латвии) и впервые представлять страну отправился 30-летний, однако уже заслуженный артист Украины, эстрадный певец Александр Пономарев.

Песня израильского композитора Цвика Пик "Hasta la Vista, Baby" ("Прощай, детка") принесла артисту 14 место из 26-ти. "Обозревателю" сегодня уже и народный артист Украины рассказал, каким был этот непростой для него дебют и о чем пришлось неоднократно пожалеть (чтобы узнать интересный факт и принять участие в голосвании, доскрольте материал до конца)

* * *

Фото: jora.biz

- Первое "Евровидение". На вас ложилась ответственная миссия. Как приняли ее?

- Было все немного по-другому, не так как сейчас, что Украина едет на "Евровидение", я готовлюсь как конкурсант от страны и буду выступать. До тех пор Украина вовсе не принимала участие в конкурсе и никто не планировал ее там в ближайшее время видеть. Всего было 25 постоянных стран-участников, и вот за 26 место боролись пять стран, не помню кто там был, Болгария, по-моему, Беларусь, Черногория…

Я не столько готовился к "Евровидению", сколько занимался тем вопросом, чтобы Украина принимала участие в конкурсе как таковом. Если бы мы тогда этого не добились, наверное, не попали бы на него еще года три-четыре точно. Выбороли, слава Богу, это право и времени на подготовку уже практически не оставалось. Так я и поехал.

Было много мнений, советчиков, которые убеждали, что нужно покупать песню у композиторов, которые уже побеждали в "Евровидении", мол, с нашими песнями там нечего делать и мы там никому не нужны. Я повелся на эти уговоры и купил песню у композитора по имени Цвика Пик (израильский поп- и рок-певец, композитор, поэт - Ред.) Ранее он писал песню для Даны Интернешнл, которая победила буквально пару лет до того, как я принял участие.

- А свой вариант у вас был на то время?

- "Я люблю тільки тебе", и я так жалею, что не спел именно ее. Она у меня была на английском языке, и если бы спел ее под рояль, думаю, результат был бы совершенно другим.

- Как же тот нюанс, что песня не должна звучать нигде минимум за полгода?

- Я как раз только написал ее тогда (смеется). Понимаете, какая сложилась ситуация? Новая, только написанная песня, но я послушал людей со стороны. Вроде как и правильно поступил, мы никогда не принимали участия в "Евровидении" и, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Пять еще лучше. Мне приходилось советоваться с профессионалами. Ну вот они все думали, что там обязательно нужно петь что-то такое европейское, не свое. И это была моя ошибка.

Но две главные мои задачи были, чтобы Украина приняла участие в конкурсе, и чтобы конкурс однажды приехал в Украину. Обе миссии выполнены, поэтому я считаю, что сделал все, что мог.

- Как с тех пор изменилась Украина в рамках "Евровидения"?

- Ну сегодня мы стабильные участники конкурса, теперь только нужно думать о творчестве, это радует. Что мне тоже нравится, проводятся качественные отборочные туры, хорошо, когда участник выбирается всей страной - есть возможность сделать более удачный выбор. Как это происходит и какие решения принимают жюри - уже вопрос восьмой. Но это мои коллеги, я уважаю их мнение. Не всегда оно совпадает с моим, но это тоже вопрос отдельный.

- Что, по-вашему, является наиболее важным в процессе участия?

- Хорошая хитовая песня и человек, который умеет профессионально и стабильно петь. Стабильно значит, что он не пугается больших площадок или имеет какой-то опыт, талант, которые позволяют ему петь в любых условиях. Ну и важно, чтобы человек не растерялся и не показал себя значительно хуже, чем он может.

ponomaryov.com

- Если бы могли изменить что-либо в правилах, условиях конкурса, что изменили бы?

- Ничего сейчас не менял бы. По-моему, все сейчас как раз отлично. Раньше я говорил, что необходимо добавить профессиональное жюри, сейчас оно есть. Мне все нравится.

Технические моменты разве что, но это тоже вопрос отдельный. Важно, чтобы голосовали люди реальные, а не один человек двести раз, когда просто покупают карточки телефонные и звонят с них. Нельзя делать из этого бизнес, "Евровидение" - это праздник, это фестиваль. Все должно быть профессионально, качественно и конкурс должен давать новые хиты.

- Как оцениваете шансы Украины на "Евровидении-2018"?

- Не берусь оценивать, потому что "Евровидение" - конкурс странно непредсказуемый в этом плане. Это своеобразное казино, которое зависит от многих факторов. Самое главное, чтобы была хитовая песня.

- Ну а MELOVIN, на ваш взгляд, едет с хитовой песней в Португалию?

- Ну такая, знаете, своеобразная очень песня, я не любитель таких. Не думаю, что это будет мегахит, но надеюсь, что его заметят, что заметят его образ, харизматичность, и пусть даст ему Бог хорошо спеть, не перенервничать.

* * *

Интересный факт: по возвращении из Латвии Александр Пономарев решил оставить песню "Hasta La Vista, Baby" в истории и принялся снимать на нее клип. Режиссером ролика стал талантливый украинский клипмейкер Максим Паперник. На тот момент ему было 34 года, а в его коллекции работ уже числились клипы для трио "ВИА Гра" вроде "Я не вернусь", "Попытка №5", ролик к песне Пономарева "Ніжними вустами" и другие.

В феврале 2017 года в возрасте 48 лет Максим Паперник, более известный в кругу артистов просто как Макс, скончался после безуспешных попыток одолеть онкологию. 17 апреля режиссеру могло бы исполниться 49, материал, посвященный его таланту читайте по ссылке.

Напоследок предлагаем читателю принять участие в голосовании и выбрать лучшего представителя Украины за прошедшие годы.