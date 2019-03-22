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"Хозяйка пришла на могилу": на похоронах Началовой заметили мистический след

11.6тЧитать материал на украинском

На похоронах российской певицы Юлии Началовой, которые прошли в четверг, 21 марта, ее близкие увидели мистический знак.

После того, как певица была похоронена и практически все ушли с кладбища, возле могилы Юлии остались стоять только близкие. Внезапно там появилась черно-белая кошка, которую охранники Троекуровского кладбища много лет называют "хозяйкой кладбища". Они отметили, что якобы это является "хорошим знаком", пишет МК. Ru.

"Когда толпа простившихся с певицей разошлась, мы все стояли у места захоронения. И вдруг к могиле вышла черно-белая кошка. Охранники Троекуровского сказали, что она – "хозяйка кладбища", и появляется таким образом не часто. Но если приходит "встретить" вновь похороненного – это добрый знак: "Значит, душа у человека была чистая", – рассказал близкий друг Началовой, певец Александр Панайотов.

Юлия Началова

Юлия Началова

Instagram @julianachalova

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Также он отметил, что любопытный момент произошел в день трагической смерти Началовой, 16 марта. Артистка участвовала в съемках шоу "Один в один", в котором была наставницей. Эта работа на телевидении стала последней для Юлии. Финал показали через несколько часов после ее смерти – когда поклонники скорбели о потере, на экране показывали веселую Началову и победу ее подопечного.

Могила Юлии Началовой

Могила Юлии Началовой

МК.Ru

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Примечательно, что знакомый Началовой, солист "А-Студио" Батырхан Шуркенов тоже скончался перед финалом того же шоу в 2015 году.

Могила Юлии Началовой

Могила Юлии Началовой

МК.Ru

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Персоны
Юлия НачаловаАлександр Панайотов
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Jefferson Nick
Jefferson Nick
При всем уважении (хотя ладно, какое тут уважение, мне насрать) не вижу смысла постоянно постить на украинском сайте новость, что кто-то там в росии помер. Ну вот чесно, вы смерть украинских героев-атошников так бы скрупулезно цсвещали, чтобы лбди знали и помнили их имена, а не какой-то ватницы из москвы.
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