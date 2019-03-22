"Хозяйка пришла на могилу": на похоронах Началовой заметили мистический след

На похоронах российской певицы Юлии Началовой, которые прошли в четверг, 21 марта, ее близкие увидели мистический знак.
После того, как певица была похоронена и практически все ушли с кладбища, возле могилы Юлии остались стоять только близкие. Внезапно там появилась черно-белая кошка, которую охранники Троекуровского кладбища много лет называют "хозяйкой кладбища". Они отметили, что якобы это является "хорошим знаком", пишет МК. Ru.
"Когда толпа простившихся с певицей разошлась, мы все стояли у места захоронения. И вдруг к могиле вышла черно-белая кошка. Охранники Троекуровского сказали, что она – "хозяйка кладбища", и появляется таким образом не часто. Но если приходит "встретить" вновь похороненного – это добрый знак: "Значит, душа у человека была чистая", – рассказал близкий друг Началовой, певец Александр Панайотов.
Юлия Началова
Instagram @julianachalova
Также он отметил, что любопытный момент произошел в день трагической смерти Началовой, 16 марта. Артистка участвовала в съемках шоу "Один в один", в котором была наставницей. Эта работа на телевидении стала последней для Юлии. Финал показали через несколько часов после ее смерти – когда поклонники скорбели о потере, на экране показывали веселую Началову и победу ее подопечного.
Могила Юлии Началовой
МК.Ru
Примечательно, что знакомый Началовой, солист "А-Студио" Батырхан Шуркенов тоже скончался перед финалом того же шоу в 2015 году.
Могила Юлии Началовой
МК.Ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была госпитализирована 11 марта из-за резкого подъема уровня сахара в крови и подагры.
Из-за ухудшения состояния певицу ввели в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у артистки.
16 марта Началову срочно прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Результатом смерти ранее называли отек легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
21 марта певицу похоронили и назвали причину смерти после вскрытия. Началова не пережила вторую волну сепсиса.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!