"Хотелось покончить с собой": участники реалити-шоу сделали откровенное признание

Бывшие участники британского шоу "Love Island" рассказали, как проект пагубно повлиял на их психическое здоровье.

Так, подробностями они поделились с журналистами сайта Ringer. По словам Алекса Миллера, у него появились мысли о суициде после того, как он вернулся к обычной жизни и работе строителя.

"Я никогда не думал, что буду в таком настроении, но я ехал и размышлял о способах покончить со всем этим", — рассказал мужчина.

Алекс Миллер и Меган Бартон-Хансон в 4 сезоне "Love Island" Фото: theringer.com

Также другой участник Пол Кнопс признался, что после съемок в передаче начал страдать от тревожного расстройства. Ему было не с кем поделиться мыслями, что лишь усложняло ситуацию.

"В итоге тебе придется разбираться со всем этим самостоятельно, а не каждый в этом хорош", — сказал Кнопс.

Пол Кнопс Фото: tellymix.co.uk

Кроме того, другие участники реалити-шоу заявили, что они для продюсеров "как обезьянки в цирке". Им обещали успех, если их психика выдержит давление, которое на них оказывают.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который живет сейчас в счастливом браке с певицей Валерией, когда женился первый раз — думал о самоубийстве.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!