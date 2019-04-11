''Хотел поцеловать'': Лободу подловили за развлечениями с Киркоровым

Российского певца Филиппа Киркорова и поп-диву Светлану Лободу подловили на нелепой ситуации.

В соцсети попало видео с пышного светского мероприятия с участием звезд, на котором, как отметили внимательны пользователи, Киркоров несколько раз пытался поцеловать артистку. Однако, безуспешно. Ролик в Instagram публикует МУЗ-ТВ.

"Место встречи друзей изменить нельзя. Гала-ужин премии МУЗ-ТВ состоялся", - прокомментировали ролик авторы.

Видео собрало в соцсети более 130 тыс. просмотров. В комментариях пользователи указали на конфуз российского "поп-короля".

"Так старался, так старался… не твой день, Филя", "Он пытался поцеловать ее?", "Теперь ее целует только Линдеманн, Филипп. Так что отвянь", "Ахахах, неудача, Филипп" - указали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода опубликовала серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной, из-за чего попала под шквал критики.

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