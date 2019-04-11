''Хотел поцеловать'': Лободу подловили за развлечениями с Киркоровым

Российского певца Филиппа Киркорова и поп-диву Светлану Лободу подловили на нелепой ситуации.
В соцсети попало видео с пышного светского мероприятия с участием звезд, на котором, как отметили внимательны пользователи, Киркоров несколько раз пытался поцеловать артистку. Однако, безуспешно. Ролик в Instagram публикует МУЗ-ТВ.
"Место встречи друзей изменить нельзя. Гала-ужин премии МУЗ-ТВ состоялся", - прокомментировали ролик авторы.
Видео собрало в соцсети более 130 тыс. просмотров. В комментариях пользователи указали на конфуз российского "поп-короля".
"Так старался, так старался… не твой день, Филя", "Он пытался поцеловать ее?", "Теперь ее целует только Линдеманн, Филипп. Так что отвянь", "Ахахах, неудача, Филипп" - указали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода опубликовала серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной, из-за чего попала под шквал критики.
Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!