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''Хотел поцеловать'': Лободу подловили за развлечениями с Киркоровым

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Российского певца Филиппа Киркорова и поп-диву Светлану Лободу подловили на нелепой ситуации.

В соцсети попало видео с пышного светского мероприятия с участием звезд, на котором, как отметили внимательны пользователи, Киркоров несколько раз пытался поцеловать артистку. Однако, безуспешно. Ролик в Instagram публикует МУЗ-ТВ.

"Место встречи друзей изменить нельзя. Гала-ужин премии МУЗ-ТВ состоялся", - прокомментировали ролик авторы.

Видео собрало в соцсети более 130 тыс. просмотров. В комментариях пользователи указали на конфуз российского "поп-короля".

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"Так старался, так старался… не твой день, Филя", "Он пытался поцеловать ее?", "Теперь ее целует только Линдеманн, Филипп. Так что отвянь", "Ахахах, неудача, Филипп" - указали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода опубликовала серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной, из-за чего попала под шквал критики.

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Персоны
Филипп КиркоровСветлана Лобода (LOBODA)Светлана Лобода
Место
Россия
Теги
соцсетиInstagramвидео
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