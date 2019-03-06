"Хоть для чего-то пригодились": украинский ведущий затроллил Facebook и показал соски

Украинский ведущий и блогер Майкл Щур показал соски в прямом эфире, высмеяв политику социальных сетей, где запрещено женщинам показывать внешнюю часть молочной железы.

Это случилось в эфире спецвыпуска программы "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" на "Телебачення Торонто" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Где вы нас сейчас смотрите? По телевизору, на YouTube, в Facebook? Ни в одном из этих мест мы не можем вам показать то, про что сейчас будем говорить – настоящий сосок. Потому мы подготовили для вас научно-дидактический материал. Женские соски", – сказал он, показывая огромный макет женского соска в экране.

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"Почему наше странное общество заставляет женщин стыдиться своих сосков? Почему я могу показать свои соски, а девушки – не могут", – сказал он, на секунду показавшись в кадре без верхней одежды.

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Соведущая Майкла Щура, основатель "Дикого театра" – Ярослава Кравченко напомнила, что в соцсетях уже несколько лет существует флешмоб "Свободу соскам", согласно которому участницы выкладывали фотографии обнаженной груди, где женские соски прикрываются мужскими.

"Наконец-то мужские соски пригодились хотя бы для чего-то", – пошутила Ярослава.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Щур возмутился шуткой ведущего Нацотбора на Евровидение-2019 Сергея Притулы об избиении певца Khayat.

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