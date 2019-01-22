''Хороших артистов хватает'': на Нацотборе отреагировали на внезапный уход TAYANNA

Отказаться от участия в Национальном отборе на Евровидение - право артистки. Ранее организаторы отбора получили множество заявок украинских исполнителей и в ближайшее время огласят, кем заменят TAYANNA.

Так продюсер Национального отбора Руслан Квинта прокомментировал внезапное решение певицы Татьяна Решетняк (TAYANNA), претендентки на участие в Евровидении-2019, отказаться от соревнования за билет на главный песенный конкурс Европы.

Руслан Квинта Фото: пресс-служба канала СТБ

"О решении TAYANNA я узнал вчера поздно вечером от ее менеджмента. Эта новость для всей команды стала неожиданностью. Спасибо, что сообщили за ночь до жеребьевки, а не за час. Сразу хочу предупредить любые домыслы: никакого конфликта нет и никогда не было. Мы 2 года прекрасно сотрудничали и третий был бы таким же. TAYANNA подала заявку, мы ее приняли, песня нам понравилась. Мы до последнего были на связи с ее продюсером и обсуждали детали", - рассказал Квинта.

"Жаль, что я не услышал лично от TAYANNA о ее решении, я ждал звонка, но это ее право, как сообщить об уходе. Я не могу и не буду заставлять ее участвовать в Национальном отборе. Заявок у нас было много, хороших артистов у нас в стране хватает, так что в ближайшее время мы сообщим о замен", - добавил он.

TAYANNA Фото: пресс-служба канала СТБ

Напомним, во вторник, 22 января, организаторы Национального отбора проведут традиционную жеребьевку, которой распределят 16 участников по двум полуфиналам, пройдут они 9 и 16 февраля.

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