"Холостяк-9": все подробности второго выпуска шоу

В пятницу, 15 марта, на телеканале СТБ вышел второй выпуск самого романтического шоу "Холостяк-9". Главному редактору журнала "XXL" Никите Добрынину, который является героем проекта, предстоит выбрать девушек, которые смогут побороться за место в его сердце.

Во второй серии зрители наблюдали за красивыми первыми свиданиями и признаниями девушек. Обо всех подробностях второго выпуска расскажет OBOZREVATEL.

Жизнь в особняке, первые подарки и нарушение правила

Участницы проекта поселились в особняке под Киевом, где их ждал необычный сюрприз. Никита на правах хозяина и главного героя оставил девушкам кексы с записками, в которых дал определения каждой из них: "самая сексуальная", "самая застенчивая", "самая деловая". Но участницы проекта ждали не этого. Они проверили угощения, подушки и комнату на предмет записки с приглашением на свидание. Но Холостяк ничего не оставил.

Позже к девушкам нагрянул ведущий проекта Григорий Решетник, принеся подарок от главного героя одной из участниц. Это вызвало переполох среди девушек, ведь все думали, что именно им отдадут коробку.

Как выяснилось, подарок предназначался Оле, которая еще при первой встрече откровенно призналась, что хочет получать от мужчины внимание. В записке Никита попросил не вскрывать коробку при других.

В своей комнате Оля узнала, что он прислал ей телефон, с помощью которого она может поддерживать с ним связь, что является нарушением правила шоу.

"Я смогу общаться с ним, в отличие от остальных", – порадовалась Оля. После звонка Добрынина девушка решила записать для него информативное видео о себе.

"Пятерочка фактов: люблю "Формулу-1" и вишневые пионы, не умею плавать, но обожаю гулять пешком вечером. Последняя книга, которую прочитала – "Империя ангелов" Бернара Вербера", – рассказала она.

Первое двойное свидание

Никита пригласил Юлю и Настю на двойное свидание на яхте в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). Именно этих девушек в первом выпуске он неожиданно отправил домой, после чего уже в машине успокоил, рассказав, что решил отойти от правил.

Главному герою захотелось заняться дайвингом, но практически сразу у Юли началась паника. Она призналась, что боится глубину и отказалась нырять.

Зато Настя не растерялась. Для нее это было первым погружением, которое должно было сплотить ее с главным героем. В воде пара держалась за руки и рассматривала рыб под водой.

Позже Юля решилась нырнуть, но Никита почувствовал дистанцию и недоверие с ее стороны. Девушка постоянно держалась в стороне, из-за чего главному герою пришлось плыть сзади.

Она призналась, что не хочет раскрываться, пока не узнает, как Никита к ней относится. Позже Добрынин все же отдал заветную розу Юле, предоставив ей возможность раскрепоститься. Это вызвало слезы у Насти, но как оказалось, главный герой захотел дать шанс и ей.

Первое индивидуальное свидание

Никита пригласил Настю на настоящее свидание. Она впервые оказалась заграницей, потому он захотел сделать так, чтобы она запомнила поездку на всю жизнь. Герой пояснил, что пригласил ее не из-за слез, которые девушка продемонстрировала, когда не получила розу. Добрынин просто хотел провести с ней время.

На свидании парочка каталась на верблюдах, они фотографировались и обнимались, ходили по магазинам. Добрынин подарил Насте сладости и национальный наряд.

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