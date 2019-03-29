"Холостяк-9": все подробности четвертого выпуска. Фото и видео

В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" главный герой Никита Добрынин провел романтические свидания на Кипре и столкнулся с реальностью – нарушение правил с телефоном вылилось наружу.
OBOZREVATEL следил за развитием событий и расскажет, как все было на самом деле, а также, кто покинул проект, а кто все же получил заветные розы.
Холостяк-9 выпуск 4
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Групповое свидание с Юлей, Аней и Мариной на Ая-Напа
Никита пригласил девушек на групповое свидание. Он отметил, что Марина – очень деловая девушка, Аня – спокойная, хладнокровная, Юля – закрытая. На Кипре девушки должны были раскрепоститься.
Он привел девушек на фабрику цветов, где выращивают не только розы, но и делают парфюмы и даже алкогольные напитки. Они решили делать свечки своими руками. Аня была единственной, кто остался недовольным затеей.
Марина предложила сыграть в игру "я никогда не… ". Никите эта затея понравилось, потому они начали играть. В итоге темы дошли до секса. Аня призналась, что никогда не имела интимной связи на первом свидании. Никита никогда не занимался сексом в автомобиле, а Юля его удивила – она откровенно призналась, что однажды пошла на такой эксперимент. Марина рассказала, что у нее не было секса втроем. А Никита был сразу с двумя девушками.
"Марина оказалась самая неоднозначная. Она умеет говорить на откровенные темы, но умеет себя контролировать", – уточнил он.
Они отправились в ресторан с национальными танцами, где плясали с бокалами на голове. Никиту вызвали. Он пустился в пляс со стаканами, но Юля игнорировала возможность, чтобы сблизиться.
После танца Добрынин решил поговорить с Юлей. Она призналась, что смущается. "Я не хочу говорить о тех вещах. Это хорошие вещи", – рассказала Юля, признавшись, что хотела бы продолжения общения.
Никите было этого недостаточно, из-за чего в конце выпуска пришлось делать тяжелый выбор. "Одной внешности недостаточно. Хочется видеть развития отношений", -- рассказал Добрынин.
Тем временем, Марина и Аня заскучали. Вторую пришлось вызвать на разговор, потому что все свидание она вела себя крайне сдержанно.
"Я очень ярко выражаю негативные эмоции. Что касается положительных, больше проявляю с людьми, которые близкие", – призналась девушка.
Никита рассказал, чем важны положительные эмоции. Она ответила, что хочет видеть симпатию, и настояла, что для этого нужно индивидуальное свидание. В итоге Никита решил не давать розу никому, но вызвал на свидание Марину.
Свидание с Мариной и страстный поцелуй
Марина увлечена работой и строит свою карьеру. Никите это нравится, но он хочет знать, готова ли она к серьезным отношениям и воспринимать мужчину в данной ситуации главой семье.
Добрынин нашел на берегу камень, который напоминал двойное сердце. Это растрогало участницу. Но ее ожидало непростое испытание – виндсерфинг. Марина не оценила порывов Никиты, ведь у нее, в отличие от него, ничего не получалось. После серии неудач на доске герои все же решили понырять вместе. Тогда Марина начала раскрываться.
Никита пригласил после плаванья Марину на прогулку, которая переросла в романтичный пикник. Девушка призналась, что ей важен в мужчине стержень: "и тебе хорошо, и ему неплохо". Это порадовало Добрынина, ведь он самодостаточный мужчина. Беседа переросла в страстный поцелуй, и не один.
"Чувствую твою симпатию. Мне с тобой легко очень. Мне хотелось бы продолжить с тобой общаться и узнавать тебя, целовать тебя", – сказал Никита и подарил ей первую розу за выпуск.
Индивидуальное свидание с Софией
София получила приглашение на свидание еще в доме. Она не хотела демонстрировать все, что чувствует. Участница прибыла на Кипр. Никита решил исполнить ее мечту и отправить в путешествие на машине. Он признался, что к девушке влечет ее странность и загадочность. Добрынин привез участницу к "купели Афродиты", где богиня и Адонис скрывались для всех.
"Мне приятно, что тебе нравится тактильный контакт. Я хочу показывать тебе эмоции и знать, насколько ты хорошо меня понимаешь. Я буду показывать тебе жестами и прикосновениями", – сказал Никита.
Главный герой обнимался с девушкой, нежно целовался и "наслаждался тем, что происходит в данный момент". София призналась, что это первое за 24 года настоящее свидание, что удивило Добрынина. Она рассказала, что встречалась с женатым мужчиной, но даже не подозревала об этом. В один момент он оттолкнул ее.
Добрынин был удивлен такой историей. С одной стороны он понимал, что она очень наивная, с другой – девушка до последнего цеплялась за отношения. В итоге он подарил вторую розу до официальной церемонии именно Софии.
Тайное стало явным
Тем временем в доме девушки заподозрили, что кто-то поддерживает связь с Никитой. Они подумали, что это может быть Оля, у которой действительно был телефон, или Элизабет. Оля активно переписывалась с Никитой все этой время. Он делал ей комплименты, поощряя общение.
"Было бы вам приятно. если бы у одной из участниц был телефон, и она нам всем врала", – спросила Даша у соперниц, признавшись, что слышала на балконе, как звонит Viber.
Оля не захотела признаваться, вызвав у девушек подозрение, из-за чего они в результате были в шоке, ведь соперница постоянно опускала глаза.
"Ей с рук не сойдет, что есть телефон", – были уверенны девушки, а Оля в итоге убежала в туалет из-за стыда.
Когда остальные последовали за ней, девушка устроила истерику: "вообще уходите все отсюда. Я не идиотка, ничего не буду рассказывать".
После возвращения в общий зал Оля получила третью за выпуск розу до церемонии. Никита хотел узнать после этого, как она восприняла подарок, на что девушка откровенно призналась, тайнавылезла наружу, а остальные, мягко говоря, не довольны. Это вывело Никиту из себя.
Церемония роз и неожиданный выбор Никиты
Перед церемонией роз Никита просмотрел видеообращения участниц. Его расстроила Оля, которую ситуация с телефоном выбила из равновесия. Она призналась, что в школе мальчик, с которым не сложились отношения, потроллил ее по поводу урока музыки. Он заявил, что его не будет, а девочку в итоге привели на занятия, как прогульщицу.
"Я чувствую себя разыгранной девочкой, потому что все услышали, как звонит Viber. Я приняла эту розу, но мне не хочется себя чувствовать марионеткой. Это все", – сказала она.
Лиля призналась, что ей не нравится ситуация с телефоном. Ведь теперь получается, что у всех девушек есть личная история с Добрыниным, а у нее нет.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке. С проекта ушли сразу три девушки.
В третьем выпуске Добрынин подарил розы сразу трем участницам еще до конца выпуска. Ими оказались Марина, София и Оля.
В четвертом выпуске проект покинули Аня и Настя, с которыми Никита так и не смог найти общий язык.
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