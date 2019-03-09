"Холостяк-9": Никита Добрынин поделился впечатлениями о девушках

Телеведущий и главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин поделился впечатлениями от первого выпуска проекта "Холостяк-9", который вышел 8 марта на СТБ.

Он дал эксклюзивный комментарий телеканалу, в котором рассказал, что больше всего ему запомнилось, что он почувствовал при первом знакомстве с участницами шоу.

"Больше всего впечатлило то, что участниц так много! Как правило, я не знакомлюсь с таким количеством девушек одновременно. Их 26 и все они "как на подбор". Каждая пыталась запомниться, сделать мне сюрприз или подарок. Кто-то вовсе появлялся на вечеринке неожиданным способом. Конечно, все их поступки и намеки я не забуду. Да и я сам немного волновался. Но мне приятно, что девушки готовились к этой вечеринке, а значит для них это не просто очередное свидание", – рассказал Холостяк.

По словам Добрынина, его удивила реакция некоторых девушек. Ведь многие признались, что неоднократно голосовали за него с разных номеров.

Участница Оля сказала прямо во время первых двух минут знакомства, что трижды отдавала свой голос. Девушка так счастлива была его видеть, что еще в машине радостно подпрыгивала, когда увидела Никиту.

"Не буду скрывать, мне польстило то, что девочки подходили и говорили: я голосовала за тебя! Некоторые даже признались, что развернулись бы, будь это кто-либо другой. Конечно, это приятно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.

Не обошлось и без происшествий. Девушки чуть не разбились в машине, когда ехали на встречу, потому что им на дорогу выбежало животное.

На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.

Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами.

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