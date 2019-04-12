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"Холостяк-9": кто вылетел с проекта в шестом выпуске

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В шестом выпуске шоу "Холостяк-9" после серьезных испытаний и психологического давления ушли две участницы.

Так, на долгожданной церемонии роз проект покинули Вика и Юля. OBOZREVATEL расскажет, как это произошло.

В шестом выпуске девушек посетили сексолог, астропсихолог и психолог Оля, Диана и Маша. Они внедрились в группу под видом участниц и наблюдали за поведением девушек, чтобы выяснить, как те относятся к главному герою Никите Добрынину.

"Холостяк-9": кто вылетел с проекта в шестом выпуске

instagram@holostyakstb

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Эксперты постоянно распрашивали участниц об интимных и других подробностях, из-за чего вызвали подозрения. На этой почве произошло много скандалов. Перед церемонией роз Оля, Диана и Маша рассказали Никите все, что узнали о конкурентках на проекте.

"Холостяк-9": кто вылетел с проекта в шестом выпуске

По мнению экспертов, у Вики не завершены предыдущие отношения, потому она может быть не готова к новым.

"Я не чувствую, что отношения могут перерасти в нечно большее", – сказал Добрынин, пояснив, что тема предыдущих отношений не закрыта, присутствует боль.

"Холостяк-9": кто вылетел с проекта в шестом выпуске

По поводу Юли эксперты не были уверены. Они так и не поняли, хочет ли девушка быть с Никитой. С ее стороны заметили меньше интереса, чем у других участниц. Специалистам было непонятно, ей больше нужен Никита или проект.

Никита решил отправить Юлю домой, потому что у них одинаковые разговоры. Со стороны женщины должен быть ответ на инициативу, а их отношения не строились.

"Холостяк-9": кто вылетел с проекта в шестом выпуске
"Холостяк-9": кто вылетел с проекта в шестом выпуске

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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