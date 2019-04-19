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"Холостяк-9": кто покинул проект в седьмом выпуске

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В седьмом выпуске романтического шоу "Холостяк-9" с проекта ушла всего одна девушка – Элизабет.

Для многих участниц проекта это было неожиданно, ведь все думали, что покинет шоу Наташа. OBOZREVATEL узнал подробности.

На церемонии роз многие были уверены, что продолжат свое участие в проекте. Под вопросом оставались только две участницы: Элизабет и Наташа.

"Холостяк-9": кто покинул проект в седьмом выпуске

Последняя устраивала сцены ревности и показывала недовольство всю неделю. А перед главным событием выпуска записала видео, на котором показала все подарки, которые у нее остались от предыдущих встреч с Никитой Добрыниным.

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Элизабет и Наташа

Элизабет и Наташа

Послание Наташи

Послание Наташи

На церемонии Наташа разрыдалась, сказав, что у нее не было слов. Ей было тяжело видеть поцелуй Никиты с Дашей. Добрынин дал ей еще один шанс и подарил розу, чего не ожидали другие участницы.

Элизабет расстроилась, что Никита пригласил на свидание ее мечты в Париж другую девушку. Это она и рассказала Холостяку на индивидуальном разговоре. Однако девушка не стала задавать ему вопросы и говорить о чувствах, что расстроило Добрынина.

Никита сказал, что не замечает, как она открывается, и чувствует что-либо. "Наши с тобой отношения заходят в тупик. У меня нет для тебя розы", – сказал он Элизабет, пояснив, что первое впечатление от встречи не переросло в большее.

"Холостяк-9": кто покинул проект в седьмом выпуске
"Холостяк-9": кто покинул проект в седьмом выпуске

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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