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"Холостяк-9": кто покинул проект в пятом выпуске

1.4тЧитать материал на украинском

В пятом выпуске шоу "Холостяк-9" покинула проект всего одна девушка из десяти.

Ею оказалась Дина, с которой главный герой Никита Добрынин распрощался прямо на свидании. OBOZREVATELрасскажет, как это было.

Подобные действия были впервые в этом сезоне. Дина пришла на двойное свидание, где вместе с другой участницей готовила деликатес. Она так и не смогла раскрыться на индивидуальном общении перед Никитой, из-за чего у него появилось впечатление, что дружба более вероятна, чем любовь.

"Холостяк-9": кто покинул проект в пятом выпуске
"Холостяк-9": кто покинул проект в пятом выпуске
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Все свидание девушка очень переживала, ведь эта встреча была на вылет. Она призналась, что так и не раскрылась перед Никитой, они не узнали друг друга. При этом участница не хотела быть навязчивой. Добрынин заявил, что это скорее оправдание.

"Холостяк-9": кто покинул проект в пятом выпуске

В конечном итоге, Дине пришлось покинуть проект. Она даже не поговорила с главным холостяком Украины на прощание, хотя он хотел ей напомнить о том, что она имела возможность загадать желание. В машине девушка расплакалась, но признала, что Добрынин принял решение, которое будет полезно для него.

"Холостяк-9": кто покинул проект в пятом выпуске

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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