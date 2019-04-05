"Холостяк-9": кто покинул проект в пятом выпуске

В пятом выпуске шоу "Холостяк-9" покинула проект всего одна девушка из десяти.
Ею оказалась Дина, с которой главный герой Никита Добрынин распрощался прямо на свидании. OBOZREVATELрасскажет, как это было.
Подобные действия были впервые в этом сезоне. Дина пришла на двойное свидание, где вместе с другой участницей готовила деликатес. Она так и не смогла раскрыться на индивидуальном общении перед Никитой, из-за чего у него появилось впечатление, что дружба более вероятна, чем любовь.
Все свидание девушка очень переживала, ведь эта встреча была на вылет. Она призналась, что так и не раскрылась перед Никитой, они не узнали друг друга. При этом участница не хотела быть навязчивой. Добрынин заявил, что это скорее оправдание.
В конечном итоге, Дине пришлось покинуть проект. Она даже не поговорила с главным холостяком Украины на прощание, хотя он хотел ей напомнить о том, что она имела возможность загадать желание. В машине девушка расплакалась, но признала, что Добрынин принял решение, которое будет полезно для него.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке. С проекта ушли сразу три девушки.
В четвертом выпуске раскрылась главная тайна шоу: девушки узнали о телефоне, который Никита подарил Оле.
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