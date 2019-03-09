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''Холостяк-9'': кому Никита Добрынин вручил заветные розы

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В пятницу, 8 марта, на канале СТБ вышел первый выпуск романтического шоу "Холостяк-9", главным героем которого стал телеведущий и главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин.

Самым волнующим моментом премьеры стала Церемония роз, где холостяк выбрал девушек, которые будут бороться за сердце. OBOZREVATEL следил за развитием событий.

Так, Добрынин выбрал из 25 девушек 17, которые остались в шоу. Они старались удивить его подарками, неожиданными появлениями и даже откровенными нарядами.

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В результате Никита определился с участницами "Холостяка-9", ими стали: Юлия, Анастасия, Элизабет, Юля, Дина, Лиля, Елизавета, Аня, София, Каролина, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша и Вика.

''Холостяк-9'': кому Никита Добрынин вручил заветные розы

Настю и Юлю он посреди вечеринки провел назад в лимузин. Девушки были шокированы и уже почти смирились, что для них шоу закончилось, когда Никита сделал им приглашение на первое свидание.

Дарья

Дарья

tv.ua

София

София

tv.ua

Каролина

Каролина

Ольга

Ольга

tv.ua

Юлия

Юлия

tv.ua

Лиля

Лиля

tv.ua

Лилия

Лилия

tv.ua

Дина

Дина

tv.ua

Елизавета

Елизавета

tv.ua

Наталия

Наталия

tv.ua

Валерия

Валерия

tv.ua

Аня

Аня

tv.ua

.Виктория

.Виктория

tv.ua

Элизабет

Элизабет

tv.ua

Элизабет

Элизабет

tv.ua

''Холостяк-9'': кому Никита Добрынин вручил заветные розы
''Холостяк-9'': кому Никита Добрынин вручил заветные розы

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя. Не обошлось и без происшествий. Девушки чуть не разбились в машине, когда ехали на встречу, потому что им на дорогу выбежало животное.

На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Обоз....зачем это? В чем суть этого шоу?
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